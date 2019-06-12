Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax mini LiPlay, розовый (уцененный)
Код товара : УТ-00075416
Артикул : 16631849 (у)
Причина уценки:
Мятая упаковка
25 990 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
установка светофильтров не предусмотрена
Оптический зум
нет
Стабилизатор изображения
нет
Объектив
Фокусное расстояние 28 мм в 35-мм эквиваленте, f/2, макросъемка от 10 см
Память и интерфейсы
Беспроводное подключение
Bluetooth
Карта памяти
microSD / micro SDHC / micro SDXC UHS-I
Подключение к компьютеру
нет
Разъемы
USB Micro-B (только для зарядки)
Внутренняя память
прибл. на 50 фото
Вспышка
Внешняя вспышка
нет
Встроенная вспышка
Есть
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 с
Баланс белого
авто
Цифровой зум
нет
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Серийная съемка
нет
Размер фотоизображения
2560 x 1920 пикселей
Интервальная съемка
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Формат файла
JPEG
Фокусировка
Функции автофокуса
автофокусировка по контрасту
Ручная фокусировка
нет
Прочие особенности
Дата анонса
12.06.2019
Комплектация
кабель micro-USB, ремешок на руку, документация
Особые характеристики
запись голосовых сообщений
Управление эскпозицией
Брекетинг экспозиции
нет
Приоритет диафрагмы
нет
Ручная экспозиция
нет
Замер экспозиции
авто, TTL, 256 сегментов
Приоритет выдержки
нет
Экспокоррекция
+/- 2 EV с шагом 1/3 EV
Выдержка
1/4 - 1/8000 с
Физические характеристики
Вес
255 г (без бумаги)
Размеры
122.9 х 82.5 х 36.7 мм
Матрица
Датчик изображения
1/5" CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 1600
Число эффективных пикселей, Мп
4.9 млн.
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор, встроенный, несъемный (печать около 100 фото)
Страна производства
Страна производства
Китай
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
нет
Диоптрийная коррекция
нет
Дисплей
2.7 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 230 000 точек
Съёмка видео
Видеосъемка
нет
Описание
Компактный корпус: всего 12 х 8 х 3.5 см. Легко помещается в карман или в небольшую сумочку.
Запишите голосовое сообщение или звуки окружающей среды и добавьте их на фото с помощью QR кода (длительность записи: до 10 секунд).
Добавляйте специальные эффекты:
И забавные рамки:
Дополнительные рамки можно добавить из мобильного приложения Instax mini LiPlay (iOS, Android).
Используйте телефон для дистанционного спуска затвора:
Снимок печатается всего за 12 секунд! Одного заряда хватает примерно на 100 снимков. Для печати необходимы картриджи Instax Mini (10 фото в 1 картридже).