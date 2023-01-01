Описание

Компания Fujifilm представляет новое поколение мобильных принтеров Instax Mini Link 2. Как и прежде, принтер использует фотобумагу Instax Mini и Bluetooth соединение с телефоном, чтобы печатать снимки из вашей галереи. Кроме того, мобильное приложение instax mini Link позволяет делать снимки, обрабатывать их и записывать короткие видео прямо внутри себя, не переключаясь на другие приложения.

Сам по себе принтер почти не изменился: форма осталась точно такой же, рифленый корпус со скругленными формами. Спереди подсвеченная цветными светодиодами кнопка Instax для печати, сзади дверца для заряжания картриджа с бумагой, сбоку под крышкой – USB micro B вход для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора. Из нового добавилась только лампочка сбоку, с которой связана ключевая функция Instax AiR – рисование светом. Работает это так: вы берете принтер в руки, запускаете приложение на телефоне, включается фронтальная камера, вы зажимаете кнопку на принтере и рисуете с помощью этой лампочки (примерно как ночью можно рисовать фонариком при длительной выдержке фотоаппарата). При этом можно выбирать разные инструменты: «спрей», «маркер» или даже спецэффекты: блестки, мыльные пузыри. Процесс рисования можно сохранить в качестве короткого видео: приложение создаст специальный QR код, по которому можно будет пройти и посмотреть, как вы это делали. Вся суть просто в веселье: понятно, что можно просто сделать фото и в редакторе нарисовать все пальцем на экране, но рисовать фонариком принтера сложнее, необычнее и веселее.

Instax Mini Link 2 также можно использовать как пульт дистанционного управления: наклоняя принтер к себе или от себя, вы управляете зумом камеры, а нажатие на кнопку питания спускает затвор (это работает только в приложении instax mini Link).

Приложение получило ряд новых функций, которыми могут воспользоваться и обладатели принтеров первого поколения:

Увеличено количество декоративных элементов: рамочек, стикеров и так далее.

Функция «Коллаж» позволяет объединить на 1 отпечатке до 8 фотографий

Функция «Скетч» позволяет нарисовать на обычной бумаге рисунок или написать от руки текст, затем сфотографировать его, и камера автоматически удалит фон, оставив только то, что вы нарисовали. Затем это изображение или текст можно сохранить в память и использовать как элемент декора.

В приложении также появился выбор стиля изображения для печати: «Натуральный» или «Насыщенный» (Rich). Первый – это классический для Fujifilm Instax стиль с мягкими, чуть обесцвеченными тонами, второй – Rich – предлагает более насыщенные, яркие цвета и большую контрастность. Выбор стиля точно будет работать с Mini Link 2, а вот с Mini Link первого поколения ситуация непонятная. Владельцам можно посоветовать только обновить приложение и проверить это самостоятельно.

Наконец, Mini Link 2 напрямую соединяется с камерой Fujifilm X-S10. В настройках камеры нужно ввести серийный номер принтера, после чего камера установит соединение через Bluetooth – и можно печатать.

Как и раньше, Instax Mini Link 2 – это устройство для творческих людей с богатой фантазией. Принтер хорошо подойдет для вечеринок или каких-либо массовых развлечений, особенно на открытом воздухе, где нет возможности подключиться к сети: аккумулятора хватает на целых 100 снимков – это 10 упаковок бумаги.