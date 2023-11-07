Описание

Код товара: 136354

Компания Fujifilm представляет новое поколение мобильных принтеров Instax Mini Link 2. Как и прежде, принтер использует фотобумагу Instax Mini и Bluetooth соединение с телефоном, чтобы печатать снимки из вашей галереи. Кроме того, мобильное приложение instax mini Link позволяет делать снимки, обрабатывать их и записывать короткие видео прямо внутри себя, не переключаясь на другие приложения.

Приложение получило ряд новых функций, которыми могут воспользоваться и обладатели принтеров первого поколения:

Увеличено количество декоративных элементов: рамочек, стикеров и так далее.

Функция «Коллаж» позволяет объединить на 1 отпечатке до 8 фотографий

Функция «Скетч» позволяет нарисовать на обычной бумаге рисунок или написать от руки текст, затем сфотографировать его, и камера автоматически удалит фон, оставив только то, что вы нарисовали. Затем это изображение или текст можно сохранить в память и использовать как элемент декора.

Состояние: без следов эксплуатации;

Комплектация: кабель USB;

Гарантия 90 дней.