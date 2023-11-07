Фотопринтер Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071354
Артикул : б/у-НМ 2023-11-07
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136354
Компания Fujifilm представляет новое поколение мобильных принтеров Instax Mini Link 2. Как и прежде, принтер использует фотобумагу Instax Mini и Bluetooth соединение с телефоном, чтобы печатать снимки из вашей галереи. Кроме того, мобильное приложение instax mini Link позволяет делать снимки, обрабатывать их и записывать короткие видео прямо внутри себя, не переключаясь на другие приложения.
Приложение получило ряд новых функций, которыми могут воспользоваться и обладатели принтеров первого поколения:
Увеличено количество декоративных элементов: рамочек, стикеров и так далее.
Функция «Коллаж» позволяет объединить на 1 отпечатке до 8 фотографий
Функция «Скетч» позволяет нарисовать на обычной бумаге рисунок или написать от руки текст, затем сфотографировать его, и камера автоматически удалит фон, оставив только то, что вы нарисовали. Затем это изображение или текст можно сохранить в память и использовать как элемент декора.
Состояние: без следов эксплуатации;
Комплектация: кабель USB;
Гарантия 90 дней.