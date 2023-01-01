Описание

Цифровой фотоаппарат моментальной печати формата Instax Mini. Ключевой особенностью этой модели является выразительный дизайн в стиле ретро, а также диски управления эффектами. Всего дисков два: один отвечает за «эффекты объектива» (виньетирование, двойная экспозиция, софт-фокус, фишай и так далее), второй отвечает за «эффекты пленки» (насыщенный, бледный, монохром, сепия, теплые тона, холодные тона и так далее). Эти эффекты можно комбинировать, что дает ровно 100 возможных вариантов. Благодаря физическим дискам и мгновенному отображению эффекта на экране камеры пользоваться этим просто и удобно – не требуется открывать отдельные редакторы, искать нужные эффекты в меню...

Изображения сохраняются или на внутренней памяти фотоаппарата (хватает приблизительно на 45 снимков) или на microSD карте памяти (продается отдельно). Сохраненное изображение можно в любой момент найти в галерее и распечатать в любом необходимом количестве копий. Вы также можете использовать Instax Mini EVO для печати фотографий из памяти телефона: для этого достаточно соединить их друг с другом через Bluetooth и специальное приложение Fujifilm instax mini Evo. Обратите внимание, что приложения от других камер (например, от Instax mini LiPlay) работать не будут. Приложение в целом очень простое и прямолинейное, однако нужно отметить, что у него отсутствует ряд функций, которые есть у того же Instax mini LiPlay или мобильных принтеров Instax Mini Link: нет украшения снимков с помощью декоративных рамочек, стикеров, дудлов, нет создания коллажей, нет добавления QR кодов и других функций, которые позволяли подойти к моментальной фотографии на Instax более творчески. Мы бы сказали, что Mini EVO – это такой строгий вариант Instax.

Мобильное приложение также позволяет использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления, а после физической печати снимка его можно отправить на телефон.

Корпус камеры выполнен из пластика с отделкой из искусственной кожи. На передней панели имеется небольшое зеркальце для селфи. Вспышку можно включать и выключать по желанию, а также оставить в автоматическом режиме. У камеры предусмотрен башмак для аксессуаров, куда можно установить небольшой светодиодный осветитель (обеспечивает более мягкое освещение по сравнению с ксеноновой вспышкой), также имеется резьбовое гнездо для установки на штатив или другой держатель.

В целом, Fujifilm Instax Mini EVO – стильно выглядящая «гибридная» моментальная камера. В отличие от аналоговых Instax mini, здесь вы можете оценить изображение перед печатью, а также применить к нему специальные эффекты, позволяющие придать снимку большую выразительность. Благодаря паре физических дисков управления подбор желаемого эффекта осуществляется быстро и просто – удобнее чем, к примеру, у Instax mini LiPlay. Внешний вид и эргономика – вот сильные стороны Instax Mini EVO.