Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 99 серебристый (уцененный)
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Описание
Fujifilm Instax Mini 99 Это наиболее продвинутый из всех полностью аналоговых фотоаппаратов серии Instax. Камера предлагает не только контроль за экспозицией и вспышкой, но и совершенно новый режим Color Effect, который позволяет придать снимкам необычные оттенки.
Как это работает? Внутри Mini 99 располагается 4 RGB светодиода, которые активируются, когда вы поворачиваете левый (верхний) диск. При нажатии на спуск светодиоды подсвечивают фотобумагу в процессе экспонирования, что придает итоговому снимку определенный оттенок:
- FG: Выцветший зеленый. Придает фотографиям «ностальгический» налет.
- WT: Теплый тон. Добавляет ощущение теплоты и уюта.
- LB: Светло-голубой. Создает прохладную, освежающую атмосферу.
- SM: Мягкий пурпурный. Мягкий контраст с красноватым оттенком.
- SP: Сепия. Классический желто-оранжевый оттенок в стиле ретро.
- LL: Утечка света. Создает эффект частичной засветки изображения (выбирается произвольно из 5 возможных паттернов)
Второй новинкой стала функция усиления виньетирования – затемнения периферии кадра, которое как бы обрамляет объект в центре. В принципе, объектив Mini 99 – такой же по оптической конструкции, как и объективы у всех остальных аналоговых Instax Mini – неплохо виньетирует и сам по себе. Но если вы хотите получить ярко выраженный, драматичный эффект, спереди на объективе расположен рычажок Vignette. Просто переключите его в положение On.
Коррекция автоматической экспозиции. Эта функция уже была у некоторых камер Instax и раньше, но теперь предлагает целых 5 ступеней:
- L+: очень светлый снимок (+1 EV, рекомендуется при съемке против света)
- L: немного ярче обычного (+2/3 EV)
- Нормальный режим экспонирования
- D: темнее обычного (-2/3 EV)
- D-: очень темный снимок (- 5/3 EV)
Данную функцию можно применять в творческих целях, она также может работать совместно с режимами Color Effect и Vignette, что дает достаточно широкий простор для воображения.
Режимы экспонирования. Для разных сюжетов камера предлагает несколько отдельных режимов, которые переключаются отдельной кнопкой на тыльной стороне камеры и отображаются на ЖК мониторе.
- В помещении (домик) – камера использует более длинную выдержку, чтобы задний план не получился слишком темным.
- Спорт (человечек) – камера использует короткие выдержки, чтобы избежать смаза при активном движении (советуем использовать только на улице).
- Двойная экспозиция (2 рамки) – 2 снимка объединяются в одну фотографию с наложением друг на друга.
- Длительная выдержка (В) – выдержка «от руки» до 10 секунд позволяет создавать вечерние пейзажи, фотографии с сильным смазом, рисунки светом фонарика и т.д.
Наконец, у камеры имеется режим автоспуска (10 секунд), который позволяет делать групповые селфи с друзьями, и функция контроля вспышки: ее можно как принудительно включить (например, при сильном контровом свете), так и принудительно отключить.
Для съемки с длинной выдержкой или таймером у Instax Mini 99 предусмотрено штативное гнездо и специальная рукоятка, которая дает возможность заменять картриджи, когда камера установлена на штатив.
Автофокус в Instax Mini 99 не завезли, поэтому фокусироваться, как и раньше, приходится на глаз, используя шкальный переключатель на кольце объектива: макро / селфи (от 0.3 до 0.6 м), стандарт (0.6 - 3 м) и пейзаж (от 3 м до бесконечности). В принципе, ничего сложного, но нужно иметь в виду, что из-за невозможности точно навести фокус снимки обычно получаются немного мягкими, звенящей резкости тут не добиться. Построение кадра осуществляется через классический оптический видоискатель с центральной точкой.
Камера выполнена в традиционном для Fujifilm стиле ретро и выглядит, на наш вкус, довольно неплохо. В целом Fujifilm Instax Mini 99 ориентирован на фотографов, которые уже имеют определенный опыт в своем деле. Для новичков мы скорее порекомендовали бы или совсем простые Mini 11 / 12 (для беззаботной съемки в полном автомате), или цифровой гибрид Instax Evo – у него есть возможность предварительно посмотреть получившийся эффект на экране, что позволяет экономно расходовать кадры. Впрочем, если экономия звучит для вас слишком скучно, – берите Mini 99 и экспериментируйте. Каждый снимок будет удивителен и необычен (пусть и далек от совершенства с технической стороны). В этом и веселье. Также можете обратить внимание на камеры LOMO'Instant Automat и LOMO'Instant Automat Glass – они предоставляют не меньше возможностей для экспериментов (правда, несколько уступают Fujifilm Instax Mini 99 по общей надежности, но зато и стоят дешевле).