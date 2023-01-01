Описание

Instax mini 90 – камера с претензией на «премиум» сегмент, она резко выделяется на фоне своих игрушечных собратьев. Подчеркнуто серьезный стиль, серебристо-черная цветовая гамма, имитация кожаной отделки, строгие линии – все отсылает к пленочным фотоаппаратам 60-70-х годов прошлого века. И у нее есть чем подкрепить свои претензии:

Во-первых, в камере появилось пара «сюжетных» режимов, а именно «Праздник» и «Дети». С ними все просто: если вы снимаете в помещении (особенно, если мало света) – включайте «Праздник» - камера включит вспышку и продлит экспозицию чтобы избежать эффекта черного фона. Для съемки быстродвижущихся объектов (детей, домашних животных, друзей-экстремалов и т.д.) используйте режим «Дети» - в нем камера поставит самую короткую выдержку чтобы избежать смазывания. Общий диапазон выдержек: от 1.8 до 1/400 с. Вручную выдержку установить нельзя, как и прежде экспозиция определяется камерой.

Во-вторых, в стандартном режиме появился контроль над вспышкой. Напомним, что раньше она срабатывала по собственному усмотрению, а в отдельных фотоаппаратах типа mini 7s и вовсе – каждый раз, независимо от необходимости. Теперь же ее можно включать/отключать по собственному желанию, и можно даже регулировать ее мощность. Конечно, есть вариант «оставить все как было».

В-третьих, появились режимы для энтузиастов: «длительная выдержка» и «мультиэкспозиция». Длительность выдержки регулируется от руки – затвор открыт до тех пор, пока вы нажимаете на кнопку, но есть и ограничение – до 10 с. С учетом того, что кассеты Instax mini имеют светочувствительность ISO 800, этого хватит для ночного снимка. Используя длительную выдержку можно получить качественный пейзаж ночного города или нарисовать фонариком небольшой рисунок в темноте. Для получения четких снимков камеру потребуется зафиксировать – благодаря стандартному штативному гнезду это можно сделать с помощью самых разнообразных треног, моноподов, присосочных или магнитных фиксаторов. «Мультиэкспозиция» позволяет отснять один кадр два раза, в итоге получится наложение снимков (см. примеры). Здесь тоже есть простор для творчества.

Использовать расширенные возможности стало удобнее благодаря увеличенному ЖК-экрану. На нем отображаются выбранные настройки и число кадров. Больше не нужно снимать/одевать макро-насадку – достаточно нажать 1 кнопку и фотоаппарат переключится на ближнюю зону фокусировки (0.3-0.6 м). Всего зон 3 – макро, стандартная (0.6 – 3 м) и режим пейзажа (от 3 м до бесконечности).

Еще одним нововведением для удобства стал литий-ионный аккумулятор, который заменил собой «пальчиковые» батарейки. Используется довольно распространенная модель NP-45А, одного заряда которой должно хватить приблизительно на сотню снимков. Instax mini 90 использует маленькие картриджи Instax mini, по размеру совпадающие с банковской картой. Площадь самого изображения: 6.2х4.6 см, остальное рамка, как правило – белого цвета, но периодически появляются и специальные серии с оригинальным оформлением.

Итак, Instax mini 90 – это небольшой, стильный фотоаппарат моментальной печати с большим набором ранее недоступных возможностей. Он может снимать как в полностью автоматическом, так и в творческих режимах. Длительная выдержка, мультиэкспозиция и контроль над вспышкой делают его самым интересным фотоаппаратом Instax за всю историю серии. Надеемся, что в планах компании есть выпуск аналогичной модели для большого формата Instax Wide, т.к. Instax 210, несмотря на свою популярность, уже давно не обновлялась своими создателями.