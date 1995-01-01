Описание

Fujifilm Instax Mini 9 - фотоаппарат моментальной печати, использующий бумагу малого формата (Instax Mini). Размер карточки примерно совпадает с размером кредитки, площадь самого снимка: 6.2 х 4.6 см. Mini 9 продолжает серию камер начального уровня, ранее представлявшуюся Mini 7S и Mini 8, - это простая и недорогая камера, входной билет в мир Instax.

Сделать снимок довольно просто: включите камеру и наведите ее в сторону объекта съемки. Загорится 1 из 4 светодиодных индикаторов. расположенных рядом с кольцом объектива - это работает датчик освещенности. Поверните кольцо на объективе в то положение, которое указывает индикатор, «прицельтесь» с помощью видоискателя и нажмите на спуск. Кнопка спуска затвора расположена таким образом, что ее удобно нажимать и при обычной ориентации камеры, и когда вы хотите сделать автопортрет. Если вы хотите сделать снимок чуть светлее - поставьте диск камеры в положение более темного режима. Например, если индикатор светится на «солнышке» - поставьте «тучку», если на «тучке» - поставьте «домик», если светится «домик» - поставьте Hi-Key.

Instax Mini 9 обладает фиксированной фокусировкой: все объекты на расстоянии от 0.6 до 2.7 метров будут отображаться резко. Для съемки крупным планом в комплекте с камерой идет небольшая насадка, макролинза. Установив ее, можно будет сфокусироваться ближе, на расстоянии от 35 до 50 см. Выдержка Mini 9 фиксирована на 1/60 с (поэтому снимки с быстрым движением могут оказаться смазанными), а вспышка срабатывает всегда. Камера работает от 2 батареек типоразмера АА, 1 комплекта щелочных батареек хватает приблизительно на 100 снимков.

Mini 9 выходит в продажу в 5 новых цветах:

Синий кобальт

Голубой лед

Розовый фламинго

Зеленый лайм

Дымчатый белый

Идеи использования фотографий Fujifilm Instax можно почерпнуть на специализированном сайте http://instaxmini.ru/ideas/