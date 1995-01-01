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Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 41

  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
  • Instax MINI 41
Код товара:УТ-00084225
Артикул:16844408
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Fujifilm Instax MINI 41 – это аналоговая камера моментальной печати формата Instax Mini. По сравнению со своей предшественницей (Mini 40) камера получила новый современный дизайн, а также улучшение ряда функций: в частности, в оптическом видоискателе лучше исправлен параллакс (смещение видимого наблюдаемого изображения относительно получающегося на снимках), а также усовершенствована работа автоматической вспышки.

Ключевые особенности:

Автоматическая экспозиция
Данная функция автоматически определяет уровень окружающего освещения и подстраивает под них длину выдержку и мощность вспышки. Это позволяет пользователям не задумываться над ручными настройками, а сосредоточиться непосредственно на композиции и сюжете кадра. Автоэкспозиция позволяет получать высококачественные фотографии в различных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице.

Режим съёмки крупным планом с коррекцией параллакса
При съемке с небольшого расстояния эффект параллакса усиливается, так как видоискатель и объектив расположены на некотором расстоянии друг от друга, и поэтому «видят» разное изображение. Когда вы переводите объектив в режим Close Up (30-50 см), центральная метка в видоискателе смещается немного вниз и и влево, что помогает точнее прицелиться.

Обновлённый, удобный для переноски дизайн
Развивая классические элементы дизайна предыдущей модели, текстурированный, приятный на ощупь корпус Mini 41 обеспечивает надёжный и эргономичный захват камеры в руке, а изящная отделка «под металл» и оранжевые акценты добавляют дизайну камеры уникальности.

Как фотографировать? Это очень просто.

  1. Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax mini (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе).
  2. Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. АА хватает приблизительно на 100 снимков)
  3. Поверните кольцо на объективе в положение ON, чтобы включить фотоаппарат.
  4. Нажмите на спуск 1 раз: из камеры выедет крышка картриджа. Теперь она готова к съемке.
  5. Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку (индикатор над объективом мигает, должен загореться непрерывным светом).
  6. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
  7. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
  8. Для съемки с небольшого расстояния (в том числе селфи с рук) переведите кольцо объектива в положение Close Up
  9. Для съемки селфи вам поможет зеркальце на объективе: если вы видите себя в нем, вы попадете на снимок.
  10. При съемке портретов вечером и в помещении поставьте человека ближе к стене или аналогичному объекту, тогда у вас не получится черный фон на фотографии.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: нет
Объектив: 60 мм f/12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте), 2 элемента в 2 группах
Фотосъёмка
Автоспуск: нет
Размер фотоизображения: 62 х 46 мм (формат Mini)
Управление эскпозицией
Выдержка: 1/2 - 1/250 с
Замер экспозиции: авто (оценочный)
Приоритет выдержки: нет
Приоритет диафрагмы: нет
Ручная экспозиция: нет
Экспокоррекция: нет
Фокусировка
Ручная фокусировка: двухзональная ручная фокусировка: от 0.3 до 0.5 м и от 0.5 м до бесконечности
Вспышка
Встроенная вспышка: есть, неотключаемая, эффективный диапазон 0.3 - 2.2 м, медленная синхронизация при слабом освещении
Внешняя вспышка: нет
Видоискатель и дисплей
Дисплей: нет, только счетчик кадров
Видоискатель: видоискатель реального изображения с центральной точкой, увеличение 0.37х
Источники питания
Питание: 2 элемента типа АА (приблизительно 100 снимков на 1 комплекте)
Физические характеристики
Вес: 345 г (без питания и пленки)
Размеры: 122.5 х 104 х 67.5 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: требуются картриджи Fujifilm Instax MINI
Комплектация: камера, 2 батарейки АА, ремешок на запястье, инструкция
Страна производства
Страна производства: Китай