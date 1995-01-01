Fujifilm Instax MINI 41 – это аналоговая камера моментальной печати формата Instax Mini. По сравнению со своей предшественницей (Mini 40) камера получила новый современный дизайн, а также улучшение ряда функций: в частности, в оптическом видоискателе лучше исправлен параллакс (смещение видимого наблюдаемого изображения относительно получающегося на снимках), а также усовершенствована работа автоматической вспышки.
Ключевые особенности:
Автоматическая экспозиция
Данная функция автоматически определяет уровень окружающего освещения и подстраивает под них длину выдержку и мощность вспышки. Это позволяет пользователям не задумываться над ручными настройками, а сосредоточиться непосредственно на композиции и сюжете кадра. Автоэкспозиция позволяет получать высококачественные фотографии в различных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице.
Режим съёмки крупным планом с коррекцией параллакса
При съемке с небольшого расстояния эффект параллакса усиливается, так как видоискатель и объектив расположены на некотором расстоянии друг от друга, и поэтому «видят» разное изображение. Когда вы переводите объектив в режим Close Up (30-50 см), центральная метка в видоискателе смещается немного вниз и и влево, что помогает точнее прицелиться.
Обновлённый, удобный для переноски дизайн
Развивая классические элементы дизайна предыдущей модели, текстурированный, приятный на ощупь корпус Mini 41 обеспечивает надёжный и эргономичный захват камеры в руке, а изящная отделка «под металл» и оранжевые акценты добавляют дизайну камеры уникальности.
Как фотографировать? Это очень просто.
- Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax mini (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе).
- Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. АА хватает приблизительно на 100 снимков)
- Поверните кольцо на объективе в положение ON, чтобы включить фотоаппарат.
- Нажмите на спуск 1 раз: из камеры выедет крышка картриджа. Теперь она готова к съемке.
- Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку (индикатор над объективом мигает, должен загореться непрерывным светом).
- Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
- Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
- Для съемки с небольшого расстояния (в том числе селфи с рук) переведите кольцо объектива в положение Close Up
- Для съемки селфи вам поможет зеркальце на объективе: если вы видите себя в нем, вы попадете на снимок.
- При съемке портретов вечером и в помещении поставьте человека ближе к стене или аналогичному объекту, тогда у вас не получится черный фон на фотографии.
Характеристики
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|60 мм f/12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте), 2 элемента в 2 группах
|Автоспуск:
|нет
|Размер фотоизображения:
|62 х 46 мм (формат Mini)
|Выдержка:
|1/2 - 1/250 с
|Замер экспозиции:
|авто (оценочный)
|Приоритет выдержки:
|нет
|Приоритет диафрагмы:
|нет
|Ручная экспозиция:
|нет
|Экспокоррекция:
|нет
|Ручная фокусировка:
|двухзональная ручная фокусировка: от 0.3 до 0.5 м и от 0.5 м до бесконечности
|Встроенная вспышка:
|есть, неотключаемая, эффективный диапазон 0.3 - 2.2 м, медленная синхронизация при слабом освещении
|Внешняя вспышка:
|нет
|Дисплей:
|нет, только счетчик кадров
|Видоискатель:
|видоискатель реального изображения с центральной точкой, увеличение 0.37х
|Питание:
|2 элемента типа АА (приблизительно 100 снимков на 1 комплекте)
|Вес:
|345 г (без питания и пленки)
|Размеры:
|122.5 х 104 х 67.5 мм
|Особые характеристики:
|требуются картриджи Fujifilm Instax MINI
|Комплектация:
|камера, 2 батарейки АА, ремешок на запястье, инструкция
|Страна производства:
|Китай