Fujifilm Instax MINI 41 – это аналоговая камера моментальной печати формата Instax Mini. По сравнению со своей предшественницей (Mini 40) камера получила новый современный дизайн, а также улучшение ряда функций: в частности, в оптическом видоискателе лучше исправлен параллакс (смещение видимого наблюдаемого изображения относительно получающегося на снимках), а также усовершенствована работа автоматической вспышки.

Ключевые особенности:

Автоматическая экспозиция

Данная функция автоматически определяет уровень окружающего освещения и подстраивает под них длину выдержку и мощность вспышки. Это позволяет пользователям не задумываться над ручными настройками, а сосредоточиться непосредственно на композиции и сюжете кадра. Автоэкспозиция позволяет получать высококачественные фотографии в различных условиях съёмки, как в помещении, так и на улице.

Режим съёмки крупным планом с коррекцией параллакса

При съемке с небольшого расстояния эффект параллакса усиливается, так как видоискатель и объектив расположены на некотором расстоянии друг от друга, и поэтому «видят» разное изображение. Когда вы переводите объектив в режим Close Up (30-50 см), центральная метка в видоискателе смещается немного вниз и и влево, что помогает точнее прицелиться.

Обновлённый, удобный для переноски дизайн

Развивая классические элементы дизайна предыдущей модели, текстурированный, приятный на ощупь корпус Mini 41 обеспечивает надёжный и эргономичный захват камеры в руке, а изящная отделка «под металл» и оранжевые акценты добавляют дизайну камеры уникальности.

Как фотографировать? Это очень просто.