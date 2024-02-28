Описание

Код товара: 138649

В продажу поступил новый фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 40!

Это моментальная камера в классическом стиле, но с современной начинкой. Броская, хорошо заметная, но при этом легко подходит к различным стили одежды. Текстура под крупнозернистую кожу и окантовка четкими серебристыми линиями: этот дизайн находится вне времени.

Автоматическая экспозиция, то есть автоматическое управление мощностью вспышки и длительностью выдержки, делает съемку максимально простой: наведи и снимай. Днем или ночью камера сама подберет параметры, чтобы изображение получилось ярким и с насыщенными цветами.Специальный режим «селфи» – просто немного потяните за передний край объектива и снимайте автопортреты с вытянутых рук. Небольшое зеркальце, расположенное рядом с объективом, поможет вам точно навести камеру. Режим селфи можно также использовать для съемки небольших предметов с короткой дистанции (0.3 м).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Полная в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения