- Откройте заднюю дверцу и установите картридж Instax mini (оранжевая метка на картридже должна совпасть с меткой на корпусе).
- Поставьте батарейки, без них камера не работает (2 шт. АА хватает на 100 снимков)
- Нажмите кнопку спереди под объективом, чтобы открыть объектив и тем самым включить фотоаппарат.
- Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова.
- Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск.
- Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты.
- Чтобы выключить камеру, просто слегка надавите на объектив, он должен втянуться внутрь, шторки закроются автоматически.
Как сделать селфи?
- Разверните камеру на себя. Если она выключена – включите кнопкой спереди снизу.
- Потяните на себя объектив за краешек, чтобы он немного выдвинулся вперед.
- Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.
Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как это делали раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!