Описание

Моментальная камера в классическом стиле, но с современной начинкой. Броская, хорошо заметная, но при этом легко подходит к различным стили одежды. Текстура под крупнозернистую кожу и окантовка четкими серебристыми линиями: этот дизайн находится вне времени.

Автоматическая экспозиция, то есть автоматическое управление мощностью вспышки и длительностью выдержки, делает съемку максимально простой: наведи и снимай. Днем или ночью камера сама подберет параметры, чтобы изображение получилось ярким и с насыщенными цветами.

Специальный режим «селфи» – просто немного потяните за передний край объектива и снимайте автопортреты с вытянутых рук. Небольшое зеркальце, расположенное рядом с объективом, поможет вам точно навести камеру. Режим селфи можно также использовать для съемки небольших предметов с короткой дистанции (0.3 м).

Как фотографировать? Это очень просто.