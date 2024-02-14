Описание

Код товара: 138404

Instax MINI 12 – очередное обновление самой популярной моментальной камеры. Изменения коснулись внешнего внешний вида: камера стала более прямоугольной, хотя в целом сохраняет округлые черты своих предшественниц. Немного переделано управление: теперь камера включается поворотом кольца на объективе, также поворотом включается режим съемки с малой дистанции (для макро или селфи с рук) – так удобнее. При включении макрорежима в видоискателе происходит коррекция параллакса: проще говоря, рамка в видоискателе стала точнее показывать границы реального изображения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( незначительные потертости на корпусе)

Комплектация: Камера, ремешок, батарейки, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения