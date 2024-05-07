Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Mint Green (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075476
Артикул : б/у-НМ 2024-05-07
Причина уценки:
Надорвана упаковка.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140476
Оптический зум: нет
Объектив: 60 мм f/12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте)
Фотосъёмка
Автоспуск: нет
Управление эскпозицией
Выдержка: 1/2 - 1/250 с., электронное программное управление затвором
Замер экспозиции: авто (оценочный)
Экспокоррекция: нет
Фокусировка
Автофокус: гиперфокальная фокусировка от 0.5 до 3 м (прибл.) + селфи / макро от 30 до 50 см
Ручная фокусировка: нет
Вспышка
Встроенная вспышка: есть, срабатывает всегда, автоматический контроль мощности, автоматическая медленная синхронизация, перезарядка не более 7 с, эффективный диапазон: 0.3 - 2.2 м
Внешняя вспышка: нет
Видоискатель и дисплей
Дисплей: нет
Видоискатель: видоискатель реального изображения, увеличение 0.37х, автоматическая коррекция параллакса в макрорежиме
Диоптрийная коррекция: нет
Источники питания
Питание: 2 элемента типа АА (приблизительно 100 снимков на 1 комплекте)
Физические характеристики
Вес: 306 г
Размеры: 104 х 66.6 х 122 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# A528376
Комплектация: заводская
Гарантия 90 дней.
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