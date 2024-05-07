Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Mint Green (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075476 Артикул : б/у-НМ 2024-05-07

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Описание Код товара: 140476 Оптический зум: нет Объектив: 60 мм f/12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте) Фотосъёмка Автоспуск: нет Управление эскпозицией Выдержка: 1/2 - 1/250 с., электронное программное управление затвором Замер экспозиции: авто (оценочный) Экспокоррекция: нет Фокусировка Автофокус: гиперфокальная фокусировка от 0.5 до 3 м (прибл.) + селфи / макро от 30 до 50 см Ручная фокусировка: нет Вспышка Встроенная вспышка: есть, срабатывает всегда, автоматический контроль мощности, автоматическая медленная синхронизация, перезарядка не более 7 с, эффективный диапазон: 0.3 - 2.2 м Внешняя вспышка: нет Видоискатель и дисплей Дисплей: нет Видоискатель: видоискатель реального изображения, увеличение 0.37х, автоматическая коррекция параллакса в макрорежиме Диоптрийная коррекция: нет Источники питания Питание: 2 элемента типа АА (приблизительно 100 снимков на 1 комплекте) Физические характеристики Вес: 306 г Размеры: 104 х 66.6 х 122 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5 # A528376 Комплектация: заводская Гарантия 90 дней.

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