Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Blossom Pink (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073521 Артикул : б/у-НМ 2024-02-14

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Задать вопрос Причина уценки: Надорвана упаковка. Батарейки в комплекте не идут. 9 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138521 Тип фотоаппарата Детская фотокамера, Компактная фотокамера, Фотоаппарат мгновенной печати

Используемые картриджи Fujifilm Instах Mini

Размер снимка 62x46 мм

Цвет товара Blossom Pink

Особенности автоспуск, вспышка, макросъемка, оптический zoom, режим селфи

Экспозиция автоматическая Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# AO14243

Комплектация: Кистевой ремешок, коробка.

Гарантия 90 дней.

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