Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 12 Blossom Pink (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073521
Артикул : б/у-НМ 2024-02-14
Причина уценки:
Надорвана упаковка. Батарейки в комплекте не идут.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138521
Тип фотоаппарата Детская фотокамера, Компактная фотокамера, Фотоаппарат мгновенной печати
Используемые картриджи Fujifilm Instах Mini
Размер снимка 62x46 мм
Цвет товара Blossom Pink
Особенности автоспуск, вспышка, макросъемка, оптический zoom, режим селфи
Экспозиция автоматическая
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# AO14243
Комплектация: Кистевой ремешок, коробка.
Гарантия 90 дней.