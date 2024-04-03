Описание

Код товара: 139659

Съемка стала еще проще и удобнее! Автоматический замер экспозиции самостоятельно определяет уровень освещенности и выставляет соответствующую выдержку. Например, при съемке с недостаточным светом он увеличит выдержку, чтобы задний план тоже был светлым. Простой селфи- и макро-режим: чтобы сфокусироваться вблизи больше не нужны специальные насадки, просто потяните объектив на себя

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Фотоаппарат, батарейки, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения