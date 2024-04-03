Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 11 White (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074659
Артикул : б/у-НМ 2024-04-03
Причина уценки:
Потертости на корпусе
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 139659
Съемка стала еще проще и удобнее! Автоматический замер экспозиции самостоятельно определяет уровень освещенности и выставляет соответствующую выдержку. Например, при съемке с недостаточным светом он увеличит выдержку, чтобы задний план тоже был светлым. Простой селфи- и макро-режим: чтобы сфокусироваться вблизи больше не нужны специальные насадки, просто потяните объектив на себя
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)
Комплектация: Фотоаппарат, батарейки, коробка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения