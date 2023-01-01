Описание

Новая версия самой популярной камеры моментальной печати от Fujifilm.

Съемка стала еще проще и удобнее! Автоматический замер экспозиции самостоятельно определяет уровень освещенности и выставляет соответствующую выдержку. Например, при съемке с недостаточным светом он увеличит выдержку, чтобы задний план тоже был светлым.

Простой селфи- и макро-режим: чтобы сфокусироваться вблизи больше не нужны специальные насадки, просто потяните объектив на себя.

Украсьте камеру: в комплекте наклейки, а также ремешок на запястье.

Форма корпуса усовершенствована для удобства захвата камеры одной рукой. 5 новых цветов корпуса на выбор: белый лед, нежная лаванда, дымчатая роза, голубое небо, дерзкий уголь.

Как фотографировать? Это очень просто.

Если в камере нет бумаги, откройте заднюю дверцу и зарядите картридж Instax mini (совместите оранжевую метку на картридже с меткой на корпусе). Батарейки заряжаются сбоку, без них камера не работает (2 шт. АА) Нажмите кнопку спереди под объективом, чтобы открыть переднюю линзу и включить фотоаппарат. Подождите пару секунд, чтобы зарядить вспышку. Если над объективом горит лампочка, камера готова. Прицельтесь в видоискатель и нажмите на спуск. Чтобы снимок полностью проявился, надо подождать примерно 1.5 минуты. Чтобы выключить камеру, просто слегка надавите на объектив, он должен втянуться внутрь, шторки закроются автоматически.

Как сделать селфи?

Разверните камеру на себя. Если она выключена – включите кнопкой спереди снизу. Потяните на себя объектив, чтобы он немного выдвинулся вперед. Вытяните руку, для прицеливания используйте зеркальце рядом с линзой.

Делитесь снимками, украшайте ими вещи и комнаты, отправляйте по почте (да, по настоящей почте, как это делали раньше), придумайте свое применение. Живите ярко, каждый снимок уникален и неповторим!