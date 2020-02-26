Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 11 Pink (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074660
Артикул : б/у-НМ 2024-04-03
Причина уценки:
Не значительные потертости, царапины, загрязнения;
7 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139660
Объектив: 60 мм / F 12.7 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте)
Выдержка: 1/2 - 1/250 с., электронное программное управление затвором
Замер экспозиции: авто (оценочный)
Автофокус: гиперфокальная фокусировка от 0.5 до 3 м (прибл.) + селфи / макро от 30 до 50 см
Ручная фокусировка: нет
Встроенная вспышка: есть, срабатывает всегда, автоматический контроль мощности, автоматическая медленная синхронизация, перезарядка не более 6.5 с, эффективный диапазон: 0.3 - 2.7 м
Видоискатель: видоискатель реального изображения, увеличение 0.37х
Диоптрийная коррекция: нет
Питание: 2 элемента типа АА (приблизительно 100 снимков на 1 комплекте)
Вес: 293 г
Размеры: 107.6 х 121.2 х 67.3 мм
Особые характеристики: аналоговый счетчик кадров, окошко для контроля пленки, экономия энергии: автоматическое выключение через 5 минут
Дата анонса: 26.02.2020
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Не значительные потертости, царапины, загрязнения;
Комплектация: фотоаппарат, 2 батарейки АА, ремешок на запястье, инструкция;
Гарантия 90 дней.
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