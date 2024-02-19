Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax MINI 11 Lilac Purple (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073519
Артикул : б/у-НМ 2024-02-19
Причина уценки:
В комплекте батарейки не идут.
7 990 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138519
Тип фотоаппарата Детская фотокамера, Компактная фотокамера, Фотоаппарат мгновенной печати
Используемые картриджи Fujifilm Instах Mini
Размер снимка 62x46 мм
Цвет товара lilac purple
Особенности автоспуск, вспышка, макросъемка, оптический zoom, режим селфи
Экспозиция автоматическая
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# WO5PDKP
Комплектация: Кистевой ремешок, коробка.
Гарантия 90 дней.
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