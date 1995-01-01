Instax Link Wide 2 – компактный фотопринтер формата Instax Wide, размер изображения без учета белой рамки составляет 62 х 99 мм. Он заменяет собой модель первого поколения, Link Wide (2021 год). По конструкции особых различий нет, за исключением обновленного дизайна и порта USB, который теперь USB-C. Принтер работает от встроенного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 100 снимков. Для работы необходимо установить приложение instax Link WIDE App (доступно для iOS и Android), принтер сопрягается с телефонами по Bluetooth. Также возможна прямая печать с определенных камер Fujifilm. При размерах 14 х 13 х 3.5 см он легко помещается не только в сумочку, но и просто в карман верхней одежды.

Самое интересное – это, конечно, обновленное приложение с функцией для создания коллажей Photo Mixer. Она работает очень просто: вы выбираете несколько фотографий из галереи смартфона (до 6 штук), их анализирует ИИ, после чего программа выдает несколько вариантов коллажа из фрагментов. Вы можете указать ИИ конкретных людей, которых следует выбрать, а также попросить еще варианты, если вас не устроила первая попытка. Можно вручную реорганизовать размеры и положение фрагментов, добавить надпись и стикеры для украшения. Photo Mixer работает с версиями iOS от 17 и выше, Android от 12 и выше (ИИ не всегда может вырезать людей со снимков правильно, это зависит от многих факторов, включая освещенность, резкость изображения и так далее).

Помимо Photo Mixer, сохранились и все старые функции: простая печать изображения «как есть», печать с кадрированием, украшение с помощью различных рамочек, надписей и стикеров (более 1600 стикеров на выбор). Можно напечатать на одной карточке обычный коллаж из 2, 3 или 4 фотографий.

Очень интересной функцией является добавление QR кода, который может содержать скрытое послание, короткое аудиосообщение (несколько секунд), ссылка с геолокацией или ссылка на веб-сайт.

Наконец, в настройках можно выбрать между двумя стилями изображения: Natural (более холодные оттенки) или Rich (яркие, насыщенные цвета).

Как и другие принтеры линейки Instax Link, Wide 2 подкупает своей мобильностью – его легко взять с собой на встречу с друзьями, семейный праздник или просто прогулку по городу. Не нужно ждать – фотографируйте и тут же печатайте удачные кадры на память. Изображения на бумаге Instax очень долговечны и замечательно подходят для декорирования помещений: украсьте ими рабочий стол или книжную полку, развесьте на леске или просто приколите к стене. Преимуществом Instax Wide является то, что это самый крупный формат Fujifilm – лучший выбор для панорам и групповых снимков.

Характеристики