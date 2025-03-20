Основные особенности:

Исключительно компактный для камер среднего формата корпус

Матрица 44 х 33 мм с широким динамическим диапазоном и разрешением 102 Мп.

Объектив 35mm f/4 (28mm f/3.2 в эквиваленте 35 мм)

Встроенный ND фильтр для съемки с длинными выдержками или с открытой диафрагмой при ярком освещении

Лепестковый механически затвор работает очень тихо и синхронизируется с любыми вспышками при выдержках до 1/4000 с.

Вневременной дизайн с большим количеством органов быстрого доступа

Описание производителя:

Единственный и неповторимый

Крупноформатная фотография никогда не была такой портативной. Компактная, легкая конструкция GFX100RF означает, что ее детальное разрешение 102 мегапикселя всегда будет под рукой. Благодаря прецизионному алюминиевому корпусу, тактильным аналоговым элементам управления и универсальным соотношениям сторон, она приносит творческую радость вашим рукам, глазам и сердцу.

В стиле дальномерной камеры

Смещенный видоискатель GFX100RF предлагает уникальный фотографический опыт, который поможет вам поднять качество создания изображений. Как и другие классические модели дальномерного типа, его конструкция идеально подходит для небольшого фиксированного объектива и тихого затвора, а также обеспечивает активный опыт создания изображений, когда легче видеть и следить за тем, что находится за кадром.

Маленький корпус, открывающий большой мир

Если камера меньше, у вас больше свободы.

Если камера легче, вы можете путешествовать дальше.

Если камера имеет более высокое разрешение, воспоминания становятся ярче.

Если вы носите камеру каждый день, жизнь наполняется бесконечными возможностями.

Разработанная для того, чтобы поместиться в любую сумку, GFX100RF весит всего 735 г. Независимо от того, где вы находитесь, сила среднеформатной фотографии всегда рядом с вами.

Фотография, которая затрагивает ваши чувства

От тактильного удовольствия от вращения дисков управления до композиционной креативности видоискателя — конструкция GFX100RF дарит фотографическое удовольствие в его чистейшей форме, органично интегрируя вас в процесс создания изображений.

Естественный вид

Фокусное расстояние 35 мм (эквивалентно 28 мм в формате 35 мм) почитается за его естественную перспективу, близко соответствующую нашему полю зрения. В сочетании с замечательным 102-мегапиксельным сенсором среднего формата он создает синергию, которая фиксирует мир с потрясающей четкостью и точностью.

Новый объектив 35 мм F4

Объектив использует десять элементов в восьми группах, включая две асферические линзы и многослойное просветляющее покрытие Nano GI для уменьшения отражений по всему кадру. Такая конструкция сохраняет компактность объектива, обеспечивая при этом превосходное качество изображения. Резкость постоянна от центра до краев, а автофокусировка плавная и точная благодаря двигателю постоянного тока (DC). Впервые в системе GFX объектив включает встроенный 4-ступенчатый ND-фильтр и лепестковый механический затвор, который синхронизируется со вспышкой при любой выдержке (вплоть до 1/4000 с). Эти функции обеспечивают больше творческого контроля, особенно при работе на открытом воздухе в условиях яркого освещения.

Фокусировка до 20 см

При минимальной дистанции фокусировки всего 20 см от передней части объектива GFX100RF приглашает вас подойти достаточно близко, чтобы почувствовать и ощутить кадр. Уменьшение глубины резкости при съемке на МДФ создает потрясающе мягкий эффект боке, обеспечивая вид, который может обеспечить только камера среднего формата.

Потрясающее качество изображения

Качество изображения — один из важнейших аспектов производительности камеры. Это то, что позволяет вам запечатлевать тонкие текстуры, нежные цвета и плавные переходы тонов — и создавать фотографии, которые можно обрезать или печатать в большом формате без потери деталей. GFX100RF выводит основную цель фотографии — запечатлевать моменты — на новый уровень, позволяя легко достигать невероятных результатов. Благодаря датчику среднего формата GFX 102MP CMOS II и высокоскоростному процессору обработки изображений X-Processor 5 камера устанавливает новый стандарт. Переработанная структура пикселей и обновленное расположение микролинз (специально под особенности объектива) обеспечивают широкий динамический диапазон, низкий уровень шума, улучшенную резкость и точность автофокусировки от края до края, что в совокупности обеспечивает исключительное качество изображения, которым славится система GFX.

Выделенный диск соотношения сторон кадра

Новый диск соотношения сторон GFX100RF позволяет быстро выбрать форму кадра, соответствующую вашему творческому видению. От соотношений, которые сформировали историю фотографии (таких как 5:4, 3:2 и 1:1) до тех, которые определяют легендарное прошлое Fujifilm, включая 17:6, 3:4 и 65:24, всего доступно девять различных вариантов.

Почувствуйте восторг от фотографии

Выточенные алюминиевые диски обеспечивают тактильные ощущения и безупречно плавное вращение, обеспечивая непревзойденный пользовательский опыт. Управление дисками — это интерактивный диалог с вашей камерой, где каждая регулировка выдержки, ISO или диафрагмы — момент, который можно смаковать. Даже цифровой телеконвертер выходит за рамки простого кадрирования или обрезки, превращаясь в физическое наслаждение благодаря действию его специального рычажка-переключателя.

Интуитивно понятный интерфейс, захватывающий творческий опыт

Пользовательский интерфейс предоставляет всю необходимую информацию, сохраняя при этом фокусировку на создании изображения. Благодаря новому ЖК-дисплею 3:2 все иконки оптимально размещены для наглядности, а новая функция Surround View добавляет полупрозрачные наложения или линии, чтобы показать область за пределами кадра, предоставляя фотографам большую свободу и более захватывающий опыт.

Точный электронный видоискатель с высоким увеличением

Видоискатель обеспечивает важнейшую связь между трехмерным миром и вашим двухмерным изображением. GFX100RF оснащена OLED-видоискателем диагональю 0.5" (1.28 см) с разрешением 5.76 млн. точек и увеличением 0,84x, что обеспечивает ощущения, близкие к использованию классического оптического видоискателя.

Дизайн, который вдохновляет

GFX100RF сочетает в себе передовые технологии, обеспечивающие высочайшее качество изображения, с классическим дизайном, вызывающим чувство ностальгии. Держать камеру в руках — волнение, и как только вы начнете ею пользоваться, вам захочется продолжать творить.

Уникально созданный

Камера — это не просто инструмент для создания изображений, это неотъемлемая часть творческого процесса. В GFX100RF эта философия воплощается в жизнь с помощью прекрасно обработанных алюминиевых компонентов, от верхней и базовой пластины до кольца диафрагмы, крышки горячего башмака и дверцы батарейного отсека. Высокая точность изготовления, превосходное качество сборки и уникальное тепло, сохраняющееся благодаря тепловым свойствам металла, создают непревзойденные тактильные ощущения. Каждая деталь, созданная с преданностью мастера, превращает каждое взаимодействие с камерой в источник вдохновения и радости.

Аксессуары, созданные для эффективности и вдохновения

Включенные в комплект аксессуары впечатляют не менее. Кольцо-адаптер для установки бленды и светофильтров имеет такое же высокое качество и точность изготовления, как и корпус камеры. Это не только улучшает общий дизайн, но и делает камеру устойчивой к погодным условиям (при установке фильтра, также идущего в комплекте). Высококачественный плечевой ремень, выполненный в стиле альпинистской веревки, обеспечивает идеальный баланс портативности и безопасности.

Моделирование фотопленок

Хотя времена использования аналоговых пленок по большому счету прошли, и многих из них уже нет в производстве, с GFX100RF вы можете легко возвратить их к жизни. Переключайтесь между 20 режимами имитации фотопленки, чтобы быстро выбрать ту, которая соответствует вашему настроению.

Быстрая и точная работа автофокуса

Благодаря улучшенным алгоритмам, предиктивная автофокусировка и распознавание лиц/глаз эволюционировали. Кроме того, распознавание объектов с помощью ИИ, использующее технологию глубокого обучения, распознает широкий спектр объектов, таких как млекопитающие, птицы и различные транспортные средства. Отслеживание АФ для видео также было улучшено, что позволяет легко отслеживать объекты с помощью сенсорного управления.

Удовлетворение потребностей визуальных рассказчиков

GFX100RF обеспечивает плавную запись видео 4K/30p 4:2:2 10 бит. С базовым значением ISO 100 он обеспечивает низкий уровень шума при съемке, в то время как профиль F-Log2 обеспечивает 13+ ступеней* динамического диапазона для насыщенной тональной выразительности и высокой гибкости при обработке. Кроме того, он оснащен цифровой стабилизацией изображения (DIS) для коррекции дрожания камеры и движения при ходьбе во время записи видео.

Характеристики