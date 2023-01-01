Описание

(1) Превосходное качество изображения благодаря уникальной крупноформатной матрице 51,4 МП

Камера GFX50S II оснащена крупноформатной матрицей 51,4 МП, которая в сочетании с объективами FUJINON серии GF позволяет получить невероятно высокое разрешение изображений.

В камере есть специальная система, которая с помощью светособирающих микролинз небольшого размера на матрице увеличивает промежуток между соседними пикселями, тем самым увеличивая количество света, поступающее в каждый пиксель, чтобы добиться дополнительной четкости изображения.

Большая зона приема света для каждого пикселя повышает чувствительность ISO и динамический диапазон, улучшает передачу тонов, контроль отсечения ярких и теневых участков при сохранении текстуры объектов и позволяет передать атмосферу сцены в точных деталях.

Способность крупноформатной матрицы поддерживать очень маленькую глубину резкости позволяет красиво размыть фон, добавляя четкости и привлекая внимание зрителей к главному объекту съемки.

(2) Множество режимов моделирования пленки

В камере GFX50S II 19 режимов моделирования пленки, включая Nostalgic Neg., разработанный для GFX100S и имеющий высокую насыщенность и мягкую тональность. Вы можете использовать готовые режимы моделирования пленки, разработанные для различных типов сцен и объектов, одновременно наблюдая готовое изображение в реальном времени.

(3) Компактный встроенный стабилизатор изображения по пяти осям, обеспечивающий эффективность до 6.5 ступеней компенсации экспозиции

Камера GFX50S II оснащена механизмом стабилизации по пяти осям, который обеспечивает эффективность до шести с половиной ступеней экспозиции*3, что является самым высоким показателем в истории камер серии GFX. Это стало возможным благодаря использованию высококачественного гироскопического датчика и акселерометра, которые отслеживают движение с высокой степенью точности. Конструкция гироскопического датчика обеспечивает высокую точность обнаружения движения и стабилизацию изображения.

Эта камера в корне расширяет возможности использования крупноформатных цифровых камер. Вместо установки на штатив для медленной и осторожной съемки, с GFX50S II можно создавать очень качественные снимки с рук благодаря системе стабилизации изображения.

(4) Быстрая и высокоточная автофокусировка благодаря высокоскоростному процессору и новейшим алгоритмам

Быстрая и высокоточная система автофокусировки GFX50S II возможна благодаря слаженной работе крупноформатной матрицы высокого разрешения, высокоскоростного процессора обработки изображений X-Processor 4 и новейшего механизма стабилизации изображения. При фокусировке, встроенный механизм стабилизации контролирует микродвижения сенсора, чтобы повысить скорость и точность работы, это позволяет фотографам вести съемку практически в любых условиях.

В GFX50S II используются процессор X-Processor 4 и новейший алгоритм, который увеличивает частоту обновления автофокуса. Это улучшает точность автофокусировки при распознавании лиц и глаз по сравнению с предыдущей моделью*4. Возможность быстрой фокусировки, несмотря на использование крупноформатной матрицы с малой глубиной резкости, значительно помогает при съемке портретов при движении.

*4 FUJIFILM GFX 50S

(5) Инновационный компактный и легкий корпус для большей мобильности

Использование компактного затвора и мощного встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) вместе с оптимизированной компоновкой различных узлов позволило создать очень компактный корпус для крупноформатной камеры весом около 900 г, высотой 104,2 мм и глубиной 87,2 мм.

Хват, который удобно лежит в руке, позволяет значительного уменьшить напряжение руки, например, при использовании большого зум-объектива.

Корпус изготовлен из высокопрочного магниевого сплава. Дополнительное укрепление основания оправы объектива, на которое приходятся значительные нагрузки, дополнительно повышает прочность корпуса.

Камера GFX50S II имеет дополнительную защиту от пыли, влаги и атмосферных воздействий в 60 точках и может работать при температурах до –10 °C. Исключительная портативность камеры в сочетании с возможностью вести съемку в любых условиях расширяет мир фотографии сверхвысокого разрешения.

(6) Комфорт и удобство при съемке

На верхней панели находится диск переключения режимов, который используется во многих цифровых камерах, поэтому пользователям не придется менять свои привычки. У диска есть шесть настраиваемых положений C1 — C6, что позволяет записать набор функции для каждой из позиций и быстро активировать их для комфортной съемки.

Для дополнительного удобства на верхней панели есть переключатель для мгновенного переключения между режимами съемки фото и видео.

Использование плоского джойстика выбора точки фокусировки снижает физический дискомфорт даже при длительном использовании. Высокая чувствительность рычажка при перемещении точки фокусировки позволяет быстро навести фокус на нужное место.

На верхней панели находится 1,8-дюймовый дополнительный ЖК-дисплей с превосходной читаемостью, на котором отображаются основные параметры EXIF, такие как выдержка, диафрагма, чувствительность ISO и экспозиция. А также дополнительная информация, включая количество оставшихся кадров при фотосъемке и оставшееся время при записи видео. Этот дисплей можно дополнительно настроить, выбрав нужные элементы.

На задней панели находится 3,2-дюймовый основной ЖК-дисплей со 100%-ным покрытием. Его можно поворачивать в трех направлениях, адаптировать к съемке под высоким и под низким углом, когда использовать электронный видоискатель (EVF) затруднительно.

(7) Функция мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом (Pixel Shift Multi-Shot) для создания 200-мегапиксельных изображений без искажения цветов

Камера GFX50S II оснащена функцией мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом (Pixel Shift Multi-Shot), которая позволяет создавать 200-мегапиксельные изображения без искажения цветов. Возможность воспроизвести цвета, текстуру и даже атмосферу места съемки в мельчайших деталях делает эту камеру идеальным решением для архивирования. Произведения искусства и исторические артефакты, которые раньше было трудно сфотографировать в деталях из-за большого размера, теперь можно запечатлеть с высочайшей четкостью по всей площади кадра.