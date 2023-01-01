Фотоаппарат среднего формата Fujifilm GFX 50S II Kit GF35-70mm
Код товара : УТ-00068622
Артикул : # 16708458
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Описание
Превосходное качество изображения благодаря уникальной крупноформатной матрице 51,4 МП
- Камера GFX50S II оснащена крупноформатной матрицей 51,4 МП, которая в сочетании с объективами FUJINON серии GF позволяет получить невероятно высокое разрешение изображений.
- В камере есть специальная система, которая с помощью светособирающих микролинз небольшого размера на матрице увеличивает промежуток между соседними пикселями, тем самым увеличивая количество света, поступающее в каждый пиксель, чтобы добиться дополнительной четкости изображения.
- Большая зона приема света для каждого пикселя повышает чувствительность ISO и динамический диапазон, улучшает передачу тонов, контроль отсечения ярких и теневых участков при сохранении текстуры объектов и позволяет передать атмосферу сцены в точных деталях.
- Способность крупноформатной матрицы поддерживать очень маленькую глубину резкости позволяет красиво размыть фон, добавляя четкости и привлекая внимание зрителей к главному объекту съемки.
Множество режимов моделирования пленки
В камере GFX50S II 19 режимов моделирования пленки, включая Nostalgic Neg., разработанный для GFX100S и имеющий высокую насыщенность и мягкую тональность. Вы можете использовать готовые режимы моделирования пленки, разработанные для различных типов сцен и объектов, одновременно наблюдая готовое изображение в реальном времени.
Компактный встроенный стабилизатор изображения по пяти осям, обеспечивающий эффективность до 6.5 ступеней компенсации экспозиции
- Камера GFX50S II оснащена механизмом стабилизации по пяти осям, который обеспечивает эффективность до шести с половиной ступеней экспозиции*3, что является самым высоким показателем в истории камер серии GFX. Это стало возможным благодаря использованию высококачественного гироскопического датчика и акселерометра, которые отслеживают движение с высокой степенью точности. Конструкция гироскопического датчика обеспечивает высокую точность обнаружения движения и стабилизацию изображения.
- Эта камера в корне расширяет возможности использования крупноформатных цифровых камер. Вместо установки на штатив для медленной и осторожной съемки, с GFX50S II можно создавать очень качественные снимки с рук благодаря системе стабилизации изображения.
Быстрая и высокоточная автофокусировка благодаря высокоскоростному процессору и новейшим алгоритмам
- Быстрая и высокоточная система автофокусировки GFX50S II возможна благодаря слаженной работе крупноформатной матрицы высокого разрешения, высокоскоростного процессора обработки изображений X-Processor 4 и новейшего механизма стабилизации изображения. При фокусировке, встроенный механизм стабилизации контролирует микродвижения сенсора, чтобы повысить скорость и точность работы, это позволяет фотографам вести съемку практически в любых условиях.
- В GFX50S II используются процессор X-Processor 4 и новейший алгоритм, который увеличивает частоту обновления автофокуса. Это улучшает точность автофокусировки при распознавании лиц и глаз по сравнению с предыдущей моделью*4. Возможность быстрой фокусировки, несмотря на использование крупноформатной матрицы с малой глубиной резкости, значительно помогает при съемке портретов при движении.
*4 FUJIFILM GFX 50S
Инновационный компактный и легкий корпус для большей мобильности
- Использование компактного затвора и мощного встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) вместе с оптимизированной компоновкой различных узлов позволило создать очень компактный корпус для крупноформатной камеры весом около 900 г, высотой 104,2 мм и глубиной 87,2 мм.
- Хват, который удобно лежит в руке, позволяет значительного уменьшить напряжение руки, например, при использовании большого зум-объектива.
- Корпус изготовлен из высокопрочного магниевого сплава. Дополнительное укрепление основания оправы объектива, на которое приходятся значительные нагрузки, дополнительно повышает прочность корпуса.
- Камера GFX50S II имеет дополнительную защиту от пыли, влаги и атмосферных воздействий в 60 точках и может работать при температурах до –10 °C. Исключительная портативность камеры в сочетании с возможностью вести съемку в любых условиях расширяет мир фотографии сверхвысокого разрешения.
Комфорт и удобство при съемке
- На верхней панели находится диск переключения режимов, который используется во многих цифровых камерах, поэтому пользователям не придется менять свои привычки. У диска есть шесть настраиваемых положений C1 — C6, что позволяет записать набор функции для каждой из позиций и быстро активировать их для комфортной съемки.
- Для дополнительного удобства на верхней панели есть переключатель для мгновенного переключения между режимами съемки фото и видео.
- Использование плоского джойстика выбора точки фокусировки снижает физический дискомфорт даже при длительном использовании. Высокая чувствительность рычажка при перемещении точки фокусировки позволяет быстро навести фокус на нужное место.
- На верхней панели находится 1,8-дюймовый дополнительный ЖК-дисплей с превосходной читаемостью, на котором отображаются основные параметры EXIF, такие как выдержка, диафрагма, чувствительность ISO и экспозиция. А также дополнительная информация, включая количество оставшихся кадров при фотосъемке и оставшееся время при записи видео. Этот дисплей можно дополнительно настроить, выбрав нужные элементы.
- На задней панели находится 3,2-дюймовый основной ЖК-дисплей со 100%-ным покрытием. Его можно поворачивать в трех направлениях, адаптировать к съемке под высоким и под низким углом, когда использовать электронный видоискатель (EVF) затруднительно.
Функция мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом (Pixel Shift Multi-Shot) для создания 200-мегапиксельных изображений без искажения цветов
Камера GFX50S II оснащена функцией мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом (Pixel Shift Multi-Shot), которая позволяет создавать 200-мегапиксельные изображения без искажения цветов. Возможность воспроизвести цвета, текстуру и даже атмосферу места съемки в мельчайших деталях делает эту камеру идеальным решением для архивирования. Произведения искусства и исторические артефакты, которые раньше было трудно сфотографировать в деталях из-за большого размера, теперь можно запечатлеть с высочайшей четкостью по всей площади кадра.
- Эта функция использует систему стабилизации камеры для сдвига матрицы на 0,5 пикселя при пошаговой записи 16 изображений формата RAW, а затем объединяет их в один файл формата Digital Negative (DNG) RAW при помощи приложения Pixel Shift Combiner, создавая изображение ультравысокого разрешения 200 МП. Большое количество пикселей обеспечивает потрясающую передачу тонов и трехмерную четкость изображения.
- Матрица смещается с высокой точностью, чтобы гарантировать, что в каждый пиксель будут записываться данные для красного, зеленого и синего цветов, полностью устраняя искажения и фиксируя всю цветовую информацию объекта.
- Эту функцию можно настроить для съемки изображений с разрешением 51,4 МП, с которыми проще работать без искажения цветов.