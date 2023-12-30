Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm GFX 100S Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072597 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-30/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости на нижней части корпуса, немного мелких царапин на дисплее. 369 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137597 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой Формат матрицы Средний формат Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160 Байонет Fujifilm G Mount Стабилизатор изображения (фотосъемка) двойной Экран два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 # 12002025 Комплектация: камера, АКБ, наглазник, ремень, коробка, держатель кабеля, инструкция, крышка на байонет. Гарантия от 14 до 90 дней.

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