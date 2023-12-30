Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm GFX 100S Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072597
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-30/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости на нижней части корпуса, немного мелких царапин на дисплее.
369 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137597
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы Средний формат
Максимальное разрешение записи видеоролика 4096x2160
Байонет Fujifilm G Mount
Стабилизатор изображения (фотосъемка) двойной
Экран два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 12002025
Комплектация: камера, АКБ, наглазник, ремень, коробка, держатель кабеля, инструкция, крышка на байонет.
Гарантия от 14 до 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.