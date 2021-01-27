Описание

Расширяя границы возможного при съемке крупноформатных изображений, GFX100S воплощает в себе инновационный подход модели FUJIFILM GFX100 и философию мобильности и компактности, благодаря чему данная модель открывает возможности для творчества и позволяет делать крупноформатные снимки в новых, ранее недоступных условиях. Не желая жертвовать производительностью ради портативности, корпорация Fujifilm создала одну из самых компактных и высокопроизводительных крупноформатных камер в мире. На сегодняшний день это наиболее мощная камера системы GFX, в которой сочетаются лучшие технологии получения изображения компании FUJIFILM, а вес камеры составляет всего 900 г. По размеру она близка к большинству полнокадровых камер, но при этом разработана и спроектирована таким образом, что вмещает в себя матрицу с разрешением 102 Мп, которая в 1,7 раз больше*2 полнокадровой матрицы. Кроме того, модель GFX100S оснащена стабилизатором изображения с эффективностью 6-стопов *1 по пяти осям (IBIS), невероятно быстрой и точной автофокусировкой, а также всемирно известной цветопередачей Fujifilm, которая позволяет фотографам открывать новые горизонты творчества.

*1 При использовании объектива FUJINON GF63mmF2.8 R WR

*2 Матрица GFX100S имеет диагональ 55 мм (43,8 мм x 32,9 мм), поэтому она почти в 1,7 раз больше полнокадровой матрицы с диагональю 35 мм.

Основные особенности

(1) Крупноформатные изображения с разрешением 102 МП со скоростью съемки компактной беззеркальной камеры

・ Оснащенная высокопроизводительным четырехъядерным процессором FUJIFILM X-Processor 4, модель GFX100S использует 102-мегапиксельную крупноформатную матрицу CMOS с обратной подсветкой, что позволяет достичь удивительного качества изображения. По сравнению с матрицами меньшего размера и более низкого разрешения, которыми обычно оснащены традиционные полнокадровые цифровые зеркальные и беззеркальные камеры, матрица GFX100S имеет приблизительно в 1,7 раз больший размер, за счет этого на матрицу попадает больше света. Ее преимущество перед матрицами меньшего размера в полной мере раскрывается, когда возникает необходимость съемки изображений с невероятно низкой глубиной резкости, фантастическим динамическим диапазоном, достоверной цветопередачей и удивительно высокими показателями ISO.

・Опыт FUJIFILM в воспроизведении цвета широко известен среди фотографов. На протяжении более 86 лет благодаря продуктам FUJIFILM осуществляется съемка наиболее культовых фотографий и кинофильмов. Благодаря модели GFX100S вы получите доступ к этому бесценному опыту — стоит лишь нажать на кнопку камеры, созданной одним из наиболее признанных экспертов в области электронной обработки цвета. Вам доступны 19 эксклюзивных режимов моделирования пленки FUJIFILM, благодаря которым достичь фантастического цвета можно при помощи только лишь камеры. Откройте для себя новый режим моделирования пленки, которым оснащена модель GFX100S, — Nostalgic Neg, который напоминает стиль New Color Photography, который зародился в 1970-х в Америке, и продолжает это движение, расширяя границы творчества фотографа при помощи намеренного использования цвета. Еще один повод поэкспериментировать с фотографией и цветом. Его уникальная цветовая тональность добавляет янтарный тон светам, благодаря чему они выглядят мягче, а также делает тени более насыщенными, сохраняя при этом детали, что придает изображениям лирическое настроение.

(2) Автофокусировка высокопроизводительной беззеркальной камеры даже в условиях низкой освещенности

・ В отличие от большинства крупно- и среднеформатных камер, пиксели фазовой детекции составляют почти 100 % матрицы GFX100S, что выводит автофокусировку на новый уровень, прежде не встречавшийся в цифровой крупноформатной фотографии. Иными словами, камера способна фокусироваться всего лишь за 0,16 секунды, даже в условиях низкой освещенности -5.5EV*4, что обеспечивает ее универсальность, точность и невероятную скорость. Благодаря процессору X-Processor 4 камера GFX100S способна с легкостью использовать обновленный алгоритм отслеживания фокуса, обеспечивая фокусировку на объектах при использовании функций Следящей автофокусировки или Автофокусировки с определением лиц/глаз.

*4 При использовании объектива FUJINON GF80mmF1.7 R WR

(3) Компактный встроенный стабилизатор изображения по 5 осям, обеспечивающий компенсацию 6 ступеней экспозиции

・Модель GFX100S оснащена инновационной встроенной матричной системой стабилизации изображения (IBIS), которая значительно расширяет возможности фотографов и позволяет им уверенно снимать с рук. Механизм IBIS модели GFX100S на 20 % меньше и на 10 % легче системы стабилизации, используемой в камере FUJIFILM GFX100. Тем не менее, несмотря на уменьшенный размер, система обеспечивает стабилизацию с эффективностью до 6 стопов по пяти осям, соответствующую стандартам CIPA, что на 0,5 стопа превосходит модель GFX100.

(4) Высокая производительность; портативный дизайн и устойчивость к погодным условиям

・Вес камеры составляет 900 г, ширина 15 см, высота 10,4 см, глубина 8,7 см. Компактный корпус GFX100S сопоставим по размеру со многими полнокадровыми камерами. Тем не менее, несмотря на компактность, камера оснащена высокопроизводительной системой IBIS и матрицей с разрешением 102 МП, чей размер почти в два раза превышает физический размер матрицы типичной полнокадровой камеры. Модель GFX100S оборудована новым механизмом затвора и инновационным механизмом IBIS, при этом камера работает от небольшой, но энергоемкой литиево-ионной батареи. За счет этого корпус камеры приблизительно на 6 см короче и на 500 г легче корпуса модели GFX100. Несмотря на меньшие габариты, камера обеспечивает такой же уровень фото- и видеосъемки. Компактный размер корпуса GFX100S удобно и надежно лежит в руке, а также им комфортно снимать на протяжении долгого времени.

・GFX100S позволяет вести съемку при температурах до –10 °C, а также обладает устойчивостью к пыли и влаге. Корпус модели сделан из магниевого сплава. Толщина корпуса вокруг крепления объектива на 1 мм больше, чем у камеры GFX100, благодаря чему обеспечивается дополнительная поддержка для более крупных объективов G Mount.

(5) Интуитивно понятное управление — все знакомо

・Управление моделью GFX100S будет понятно, как новым пользователям, так и фотографам, уже знакомым с камерами системы GFX. Например, диск PASM, с возможностью выбора из шести настраиваемых режимов, обеспечивает быстрый и непосредственный доступ к часто используемым параметрам, в то время как переключатель, удобно расположенный рядом с диском выбора режимов, позволяет пользователям быстро переключаться между режимами фото- и видеосъемки. Эргономичный, обновленный джойстик выбора точки фокусировки также позволяет фокусироваться быстро и четко.

・ Камера оснащена 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем, а также 1,8-дюймовым ЖК-дисплеем на верхней панели, на который можно настроить отображение основных настроек EXIF, таких как скорость затвора, диафрагма, чувствительность ISO и компенсация экспозиции, а также отображение статуса ключевых функций или доступной памяти. 3,2-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей имеет 2,36 миллиона точек со 100-процентным покрытием. Он поворачивается в трех направлениях (на 90° вверх, на 45° вниз и на 60° вправо).

(6) Крупноформатная съемка, видео в формате 4K30P

・ Благодаря крупноформатной матрице модель GFX100S позволяет записывать невероятно качественное видео в формате 4K/30p с удивительно низкой глубиной резкости, поразительными показателями ISO, широкой градацией тонов и несравненным качеством изображения. Можно снимать видео с битрейтом 400 Мбит/с различного качества, от 10 бит 4:2:0 F-log с сохранением на SD карту до 12 бит 4:2:2 ProRes RAW через порт HDMI.

・Камера не только способна снимать видео в формате 4К с соотношением сторон 16:9, но и поддерживает соотношение 17:9, которое часто используется в кино. Также доступны наиболее часто используемые кодеки сжатия, такие как H.264 и H.265. Кроме того, для полной свободы творчества можно выбрать профессиональные стандарты, например, REC.2100 с поддержкой Hybrid Gamma Log (HLG) или F-Log. По сравнению с использованием общедоступных кодеков сжатия, таких как H.264, запись видео в форматах F-Log или HLG предоставляет оператором больше свободы при последующей обработке, поскольку отснятый материал подвергается цветокоррекции, а также происходит коррекция освещенности, насыщенности цветов или любого иного параметра изображения.

・С целью обеспечения максимальной гибкости при корректировке изображения и цветокоррекции модель GFX100S позволяет записывать видео в формате 4K/30P 12-бит RAW через порт HDMI непосредственно на внешний рекордер Atomos Ninja V для последующей загрузки в формате ProRes RAW. Благодаря этому доступны большие возможности для дальнейшей постобработки. Кроме того, возможен одновременный вывод материала в форматах RAW и F-Log или Hybrid Log Gamma (HLG) с режимом моделирования пленки.