Объектив Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076467
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-14/02
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
код товара: 141467
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива
80 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.7 м
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.7
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Fujifilm G Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
9
Число элементов
12
Размеры и вес
Диаметр
94.7 мм
Длина
99.2 мм
Вес
795 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 15A02583
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, чехол, документы.
Гарантия 90 дней.
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