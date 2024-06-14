Объектив Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076467 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-14/02

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. 160 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание код товара: 141467 Тип

объектив

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива

80 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.7 м

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.7

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Fujifilm G Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

9

Число элементов

12

Размеры и вес

Диаметр

94.7 мм

Длина

99.2 мм

Вес

795 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации.

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: 15A02583

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, чехол, документы.

Гарантия 90 дней.

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