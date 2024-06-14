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    Объектив Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076467

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-14/02

    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)
    • GF 80mm f/1.7 R WR (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    небольшие следы эксплуатации.

    160 000 ₽

    Гарантия 90 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    код товара: 141467

    Тип
    объектив
    Тип объектива
    стандартный
    Фокусное расстояние
    постоянное
    Фокусное расстояние фикс-объектива
    80 мм
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.7 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор 
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    1.7
    Минимальная диафрагма (F)
    22
    Число лепестков диафрагмы
    9
    Крепление
    Байонет
    Fujifilm G Mount
    Диаметр резьбы для светофильтра
    77 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    9
    Число элементов
    12
    Размеры и вес
    Диаметр
    94.7 мм
    Длина
    99.2 мм
    Вес
    795 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: небольшие следы эксплуатации.
    s\n: 15A02583
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, чехол, документы.
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.