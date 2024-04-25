Объектив Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075255 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-25/01

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Задать вопрос Причина уценки: без видимых следов эксплуатации. 95 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140255 Тип

объектив

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

500 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива

63 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.5 м

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор Крепление

Байонет

Fujifilm G Mount

Диаметр резьбы для светофильтра

62 мм Размеры и вес

Диаметр

84 мм

Длина

71 мм

Вес

405 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без видимых следов эксплуатации.

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: 18A00524

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, фильтр, чехол, коробка

Гарантия 90 дней.

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