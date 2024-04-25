Объектив Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075255
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-25/01
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140255
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
500 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива
63 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.5 м
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор
Крепление
Байонет
Fujifilm G Mount
Диаметр резьбы для светофильтра
62 мм
Размеры и вес
Диаметр
84 мм
Длина
71 мм
Вес
405 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации.
s\n: 18A00524
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, фильтр, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.
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