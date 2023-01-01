Описание

Стандартный объектив для камер среднего формата Fujifilm GFX. Угол поля зрения соответствует 50-мм объективу на узкоформатных 35-мм камерах. Очень компактный размер, высокая светосила, защита от пыли, влаги и мороза, а также универсальное фокусное расстояние делает этот объектив идеальным спутником на каждый день.

Основным приоритетом при создании этого компактного объектива была его разрешающая способность. Благодаря методу фокусировки с помощью передней группы линз достигаются подавление аберраций при любом расстоянии съемки и высокая разрешающая способность от центра до краев изображения даже при широко открытой диафрагме.

Первые отзывы владельцев отмечают некоторую медлительность автофокусировки при использовании этого объектива - в этом аспекте он значительно уступает GF 32-64mm f/4 R LM WR. Если в Ваши планы входит фотографирование или видеосъемка подвижных объектов (люди, животные), рекомендуем использовать объективы с LM-мотором: GF 32-64mm или GF 120mm Macro.