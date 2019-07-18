Объектив Fujifilm GF 50mm f/3.5 R LM WR
Код товара : УТ-00035645
Артикул : 16630807
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm GF
Диаметр светофильтра, мм
62
Конструкция объектива
9 элементов в 6 группах (1 асферический)
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.55 м
Относительное отверстие
1:3.5
Угол поля зрения
57.4°
Физические характеристики
Вес
335 г
Размеры товара
84 х 48 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, крышка бленды, тканевая салфетка
Описание
Объектив GF 50mm F3.5 R LM WR с максимальной диафрагмой F3.5 и фокусным расстоянием 50 мм (эквивалент 40 мм в формате 35 мм) обладает самой компактной и легкой конструкцией в линейке (335 г). Камера GFX 50R с этим объективом весит 1110 г, в настоящее время это самый легкий комплект «камера-объектив» системы GFX, идеально подходящий для уличной и туристической фотографии.
Основные характеристики
(1) Превосходное качество изображения
Объектив состоит из 9 линз в 6 группах, в том числе одной асферической линзы. Эта конфигурация сводит к минимуму сферические аберрации и искажения, обеспечивая превосходную разрешающую способность изображения и широкий диапазон передачи оттенков. Объектив имеет слабый эффект «дыхания», поэтому хорошо подходит для киносъемки.
(2) Компактность
Объектив очень компактный (Ø 84 × 48 мм) и легкий (335 г). В комплекте с камерой GFX 50R очень удобен для переноски и отлично подходит для уличной и туристической фотографии.
(3) Высокая эффективность
Линейный мотор (LM) очень точно, быстро и с минимальным шумом управляет внутренним облегченным механизмом фокусировки.
(4) Надежность
Объектив герметизирован в десяти точках для защиты от проникновения пыли и воздействия атмосферных явлений, при этом рабочая температура может достигать –10 °C.