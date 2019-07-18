Описание

Объектив GF 50mm F3.5 R LM WR с максимальной диафрагмой F3.5 и фокусным расстоянием 50 мм (эквивалент 40 мм в формате 35 мм) обладает самой компактной и легкой конструкцией в линейке (335 г). Камера GFX 50R с этим объективом весит 1110 г, в настоящее время это самый легкий комплект «камера-объектив» системы GFX, идеально подходящий для уличной и туристической фотографии.

Основные характеристики

(1) Превосходное качество изображения

Объектив состоит из 9 линз в 6 группах, в том числе одной асферической линзы. Эта конфигурация сводит к минимуму сферические аберрации и искажения, обеспечивая превосходную разрешающую способность изображения и широкий диапазон передачи оттенков. Объектив имеет слабый эффект «дыхания», поэтому хорошо подходит для киносъемки.

(2) Компактность

Объектив очень компактный (Ø 84 × 48 мм) и легкий (335 г). В комплекте с камерой GFX 50R очень удобен для переноски и отлично подходит для уличной и туристической фотографии.

(3) Высокая эффективность

Линейный мотор (LM) очень точно, быстро и с минимальным шумом управляет внутренним облегченным механизмом фокусировки.

(4) Надежность

Объектив герметизирован в десяти точках для защиты от проникновения пыли и воздействия атмосферных явлений, при этом рабочая температура может достигать –10 °C.