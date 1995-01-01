Описание

Fujifilm GF 500mm f/5.6 R LM OIS WR – первый сверхдлиннофокусный объектив для камер семейства GFX. Среднеформатных объективов с фокусным расстоянием 500 мм и выше в мире не выпускали уже очень давно, последние из прежде выпущенных застали еще пленочную эпоху. В более привычном 35-мм эквиваленте у нас получается 396 мм, а по глубине резкости примерно f/4. 400/4 – прекрасный вариант для спорта, съемки дикой фауны и прочих сюжетов, требующих от фотографа соблюдения большой дистанции. С фирменным телеконвертером GF1.4X TC WR вы получите 560mm f/5.6 (продолжаем сводить все к 35 мм), и все это в мельчайших деталях, которые способны запечатлеть современные 100-мегапиксельные матрицы Fujifilm. Звучит захватывающе!

Не менее важно то, что объектив весит менее 1.4 кг, для подобной оптики это исключительно малый вес. Длина корпуса составляет всего 24.7 см: он легко помещается в стандартную фотосумку или в небольшой рюкзак. При съемке вы даже сможете обойтись без монопода, ведь в объективе предусмотрен оптический стабилизатор, работающий с эффективностью до 6 ступеней экспозиции.

Как можно видеть из графиков MTF, объектив обладает превосходной резкостью: линии начинают отклоняться от 100% только при плотности 40 линий на мм. Для защиты от хроматических аберраций, которые обычно свойственны длиннофокусным объективам, в оптической схеме применяется целых 7 элементов из стекла со сверхнизкой дисперсией: 5 ED и 2 Super ED линзы. Благодаря высочайшему разрешению и широкому динамическому диапазону камер GFX вы получите невероятно детализированные изображения с плавными тональными переходами и широкими возможностями по дальнейшей обработке.

Объектив лучше всего работает с современными камерами, такими как GFX 100 II и GFX 100S II: их интеллектуальные алгоритмы следящего автофокуса позволяют удерживать в зоне ГРИП даже очень быстрые или хаотично передвигающиеся объекты, и моторы объектива не отстают: на момент выпуска прототипы уже были протестированы спортивными фотографами и фотографами-натуралистами, которые высоко оценили скорость и точность автоматической фокусировки.

Объектив обладает профессиональной эргономикой: штативный адаптер можно снять или использовать как рукоятку для стабильного удержания камеры. Лапка выполнена по стандарту Arca Swiss, поэтому легко и быстро устанавливается на совместимые штативные головы. На корпусе имеется ограничитель дистанций фокусировки, ползунок для включения и отключения оптического стабилизатора (к сожалению, у Fujifilm пока нет переключения между обычной стабилизацией и стабилизацией при съемке с панорамированием) и ползунок для выбора режима автофокуса. Preset позволяет заранее задать определенную дистанцию фокусировки, к которой объектив будет возвращаться по нажатию на пользовательскую кнопку – это может очень полезно, к примеру, при потере объекта, особенно при съемке на однотонном фоне (птицы в полете, авиашоу и так далее).

Корпус GF 500mm f/5.6 R LM OIS WR защищен от проникновения пыли и влаги, что позволяет продолжать съемку в неблагоприятных погодных условиях.