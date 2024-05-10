Объектив Fujifilm Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075526
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-10
Причина уценки:
Небольшие потертости на передней крышке объектива.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140526
Умеренно-широкоугольный объектив для среднеформатных камер Fujifilm GFX, угол поля зрения примерно соответствует 35-мм объективу на камере 135 формата. Объектив отличается высокой светосилой и защитой от погодных условий (пыль, влага, мороз). Один из самых компактных объективов линейки GF.
Высокая разрешающая способность
Располагая конструкцией с 11 элементами в 8 группах с одной асферической и двумя линзами из стекла ED, GF45mmF2.8 R WR обеспечивает высокое качество и уменьшает аберрацию. Благодаря внутренней системе фокусировки, перемещающей шесть линз, объектив позволяет получать высококачественные изображения с уменьшенными колебаниями аберраций вследствие изменения расстояния до объекта съемки. Покрытие Nano GI помогает подавлять паразитные изображения и блики, вызванные случайной засветкой под диагональными углами, обеспечивая чистоту снимков.
Компактная и легкая конструкция массой всего 490 г
Объектив максимальным диаметром ø84 мм, длиной 88 мм и массой 490 г сочетает компактную и легкую конструкцию с предельно высоким качеством изображения.
Пыленепроницаем, стоек к атмосферным воздействиям и морозу до -10°C
Объектив герметизирован в десяти местах, что предоставляет возможность съёмки даже в условиях сильной запыленности и при небольшом дожде.
Высокое удобство эксплуатации
Для удобства фотографа кольцо диафрагмы имеет положение С (режим диска управления), в котором диафрагму можно настраивать диском управления на корпусе камеры. К положениям А (Auto) и С добавлен механизм фиксации для предотвращения сбоев настройки диска диафрагмы.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (сам объектив в отличном состоянии, минус за небольшие потертости на съемной передней крышке объектива).
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, мягкий чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.