Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00094109
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-21
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаFujifilm GF
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
Код товара: 159109
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
S/n: 95A01108
Комплектация: объектив, бленда, крышки передняя и задняя, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.