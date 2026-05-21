Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094109 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-21 Код товара: УТ-00094109 Артикул: б/у-БУМ 2026-05-21 Объектив, система Fujifilm GF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) Код товара: 159109 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации.

S/n: 95A01108

Комплектация: объектив, бленда, крышки передняя и задняя, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Fujifilm GF Тип б/у товара Объективы Описание Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) Код товара: 159109 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации.

S/n: 95A01108

Комплектация: объектив, бленда, крышки передняя и задняя, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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