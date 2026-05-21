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Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-) (б/у)

  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
  • GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094109
Артикул:б/у-БУМ 2026-05-21

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR (состояние 5-)

Код товара: 159109

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
S/n: 95A01108
Комплектация: объектив, бленда, крышки передняя и задняя, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.