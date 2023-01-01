Объектив Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR
Код товара : УТ-00013488
Артикул : 16559170
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm GF
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
62.6°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах (1 асферический, 2 ED, со сверхнизким коэффициентом рассеивания)
Физические характеристики
Вес
490 г
Размеры товара
84 х 88 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда
Описание
Умеренно-широкоугольный объектив для среднеформатных камер Fujifilm GFX, угол поля зрения примерно соответствует 35-мм объективу на камере 135 формата. Объектив отличается высокой светосилой и защитой от погодных условий (пыль, влага, мороз). Один из самых компактных объективов линейки GF.
Высокая разрешающая способность
Располагая конструкцией с 11 элементами в 8 группах с одной асферической и двумя линзами из стекла ED, GF45mmF2.8 R WR обеспечивает высокое качество и уменьшает аберрацию. Благодаря внутренней системе фокусировки, перемещающей шесть линз, объектив позволяет получать высококачественные изображения с уменьшенными колебаниями аберраций вследствие изменения расстояния до объекта съемки. Покрытие Nano GI помогает подавлять паразитные изображения и блики, вызванные случайной засветкой под диагональными углами, обеспечивая чистоту снимков.
Компактная и легкая конструкция массой всего 490 г
Объектив максимальным диаметром ø84 мм, длиной 88 мм и массой 490 г сочетает компактную и легкую конструкцию с предельно высоким качеством изображения.
Пыленепроницаем, стоек к атмосферным воздействиям и морозу до -10°C
Объектив герметизирован в десяти местах, что предоставляет возможность съёмки даже в условиях сильной запыленности и при небольшом дожде.
Высокое удобство эксплуатации
Для удобства фотографа кольцо диафрагмы имеет положение С (режим диска управления), в котором диафрагму можно настраивать диском управления на корпусе камеры. К положениям А (Auto) и С добавлен механизм фиксации для предотвращения сбоев настройки диска диафрагмы.