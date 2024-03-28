Объектив Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074495
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-28
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139495
Цвет товара черный
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2x
Особенности адаптирован для видеосъемки
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 32
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
# 1DA00864
Состояние: 5- (Небольшие следы эксплуатации, потёртости)
Комплектация: передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.