Объектив Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074495 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-28

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 59 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139495 Цвет товара черный

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2x

Особенности адаптирован для видеосъемки

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 32 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

# 1DA00864

Состояние: 5- (Небольшие следы эксплуатации, потёртости)

Комплектация: передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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