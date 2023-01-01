Описание

GF 250mm F4 R LM OIS WR — это телеобъектив, фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте составляет прибл. 198 мм. Он предлагает высокое разрешение: не только для GFX 50S, но и с большим заделом для будущих среднеформатных камер Fujifilm. Сочетая разрешение с очаровательным боке, объектив способен передать атмосферу любой сцены. Присоединив 1,4-кратный телеконвертер GF1.4X TC WR, вы получите эквивалент прибл. 280 мм (350 мм в абсолютных значениях) без какого-либо ущерба для качества снимка. В объективе реализована новая функция предварительной установки фокуса, позволяющая мгновенно, одним нажатием устанавливать фокус на дистанцию, заранее сохраненную в памяти объектива. Корпус выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Благодаря надежной защите от пыли и влаги объектив сохраняет работоспособность при температуре до -10°C, что гарантирует безотказную работу в самых сложных природных условиях.

Оптическая схема

Объектив состоит из 16 линз в 10 группах, включая одну из стекла Super ED и две — из стекла ED, благодаря чему снижается хроматическая аберрация и достигается превосходное качество снимков. Линза из стекла super ED служит, в частности, для снижения флуктуаций, приводящих к хроматической аберрации в зависимости от расстояния до объекта съемки. Объектив позволяет снимать с минимальным фокусным расстоянием 1,4 м, максимальным 0,22-кратным увеличением, а также производить телескопическую съемку с очаровательным боке.

Эффективная стабилизация изображения

Объектив оснащен мощной стабилизацией изображения, эквивалентной 5 ступеням экспозиции (согласно рекомендациям CIPA). Это позволяет полностью реализовать потенциал высокого разрешения GFX даже в диапазоне телефото, когда дрожание изображения может стать вполне ощутимым.

Прочие функции

Функциональность объектива включает ограничитель фокуса, обеспечивающий более высокую скорость автофокусировки за счет ограничения диапазона изменения фокусного расстояния, предварительную установку фокусного расстояния путем запоминания настроек, а также кнопки управления фокусом спереди на объективе, позволяющие осуществлять блокировку фокуса и автофокусировку.

Бесшумный, высокоскоростной автофокус

Линейный серводвигатель, приводящий в движение фокусировочные линзы, обеспечивает прецизионную, бесшумную и быструю автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен новым механизмом фиксации положения серводвигателя при отключении питания и воспроизведении, обеспечивающим фиксацию линзы фокусировки.

Прочная конструкция подходит для съемки в тяжелых погодных условиях

Корпус объектива, выполненный из магниевого сплава, отличается прочностью конструкции и в то же самое время небольшим весом. Объектив герметизирован в 18 местах для обеспечения пылевлагонепроницаемости и возможности съемки при температуре до -10°C. Кроме того, для съемки в тяжелых погодных условиях на переднюю линзу объектива нанесено фтористое влаго- и пылеотталкивающее покрытие.

1,4-кратный телеконвертер

Одновременно Fujifilm выпускает на рынок 1,4-кратный телеконвертер (GF1.4X TC WR), позволяющий производить телескопическую съемку с фокусным расстоянием 350 мм (ЭФР прибл. 277 мм) с тем же великолепным качеством снимков. Максимальная диафрагма уменьшается на одну ступень. Так как и объектив, и телеконвертер отличаются высоким качеством, при установке телеконвертера показатели резкости остаются практически неизменными.

* Работа с функцией предварительной установки фокуса и кнопками управления фокусом требует обновления прошивки GFX50S до версии 3.1.