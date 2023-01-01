Описание

Первый макрообъектив для среднеформатной линейки фотокамер Fujifilm GFX. Для более успешной съемки с рук и компенсации микроколебаний камеры на штативе этот объектив оснащается оптической стабилизацией изображения OIS. Линейный шаговый привод фокусировки делает наведение на резкость точным и бесшумным. Объектив также обладает всепогодной защитой, позволяющей спокойно использовать его в жестких погодных условиях. Фокусное расстояние в эквиваленте для узкого формата составляет приблизительно 95 мм.

Оптическая система состоит из 9 групп и 14 элементов, в том числе трех низкодисперсионных линз (ED). Эффективная коррекция аберраций при любых расстояниях до объекта значительно увеличивает разрешающую способность. Кроме того, благодаря продуманному расположению линз ED устраняются хроматические аберрации, что гарантирует высокое качество изображения. Красивый эффект боке можно получить как на переднем, так и на заднем плане.