Объектив Fujifilm GF 120mm f/4 Macro R LM OIS WR
Код товара : УТ-00013491
Артикул : 16536661
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm G
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
120
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
25.7°
Конструкция объектива
14 элементов в 9 группах (включая 3 элемента из стекла ED, со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
980 г
Размеры товара
89.2 х 152.5 мм
Комплектация
Комплектация
бленда, чехол, крышки передняя и задняя
Описание
Первый макрообъектив для среднеформатной линейки фотокамер Fujifilm GFX. Для более успешной съемки с рук и компенсации микроколебаний камеры на штативе этот объектив оснащается оптической стабилизацией изображения OIS. Линейный шаговый привод фокусировки делает наведение на резкость точным и бесшумным. Объектив также обладает всепогодной защитой, позволяющей спокойно использовать его в жестких погодных условиях. Фокусное расстояние в эквиваленте для узкого формата составляет приблизительно 95 мм.
Оптическая система состоит из 9 групп и 14 элементов, в том числе трех низкодисперсионных линз (ED). Эффективная коррекция аберраций при любых расстояниях до объекта значительно увеличивает разрешающую способность. Кроме того, благодаря продуманному расположению линз ED устраняются хроматические аберрации, что гарантирует высокое качество изображения. Красивый эффект боке можно получить как на переднем, так и на заднем плане.