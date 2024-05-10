Объектив Fujifilm Fujifilm GF 110mm f/2 R LM WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075525
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-10
Причина уценки:
Небольшие потертости на передней крышке объектива.
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Описание
Код товара: 140525
Основной объектив для портретной съемки, Fujifilm GF 110mm f/2 обладает исключительно высокой светосилой для оптики среднего формата, что позволяет снимать с ускользающе малой глубиной резкости. Объектив оснащается линейным шаговым приводом фокусировки (LM) для точного и бесшумного наведения на резкость, а также защищен от проникновения пыли и влаги. Он также позволяет использовать камеру при отрицательных температурах без угрозы поломки оборудования.
Общие характеристики
Тип объектива - телеобъектив
Фокусное расстояние -постоянное 110 мм
Минимальное расстояние фокусировки - 0.9 м
Особенности - автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор.
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии - 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии - 2
Минимальная диафрагма (F) - 100
Число лепестков диафрагмы - 9
Байонет - Fujifilm G Mount
Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм
Линзы - Число групп элементов 9
Число элементов - 14
Число низкодисперсных элементов - 4
Диаметр - 94 мм
Длина - 126 мм
Вес - 1010 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (сам объектив в отличном состоянии, минус за небольшие потертости на съемной передней крышке объектива).
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, мягкий чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.