Описание

Код товара: 140525

Основной объектив для портретной съемки, Fujifilm GF 110mm f/2 обладает исключительно высокой светосилой для оптики среднего формата, что позволяет снимать с ускользающе малой глубиной резкости. Объектив оснащается линейным шаговым приводом фокусировки (LM) для точного и бесшумного наведения на резкость, а также защищен от проникновения пыли и влаги. Он также позволяет использовать камеру при отрицательных температурах без угрозы поломки оборудования.

Общие характеристики

Тип объектива - телеобъектив

Фокусное расстояние -постоянное 110 мм

Минимальное расстояние фокусировки - 0.9 м

Особенности - автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, фокусировочный мотор.

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии - 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии - 2

Минимальная диафрагма (F) - 100

Число лепестков диафрагмы - 9

Байонет - Fujifilm G Mount

Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм

Линзы - Число групп элементов 9

Число элементов - 14

Число низкодисперсных элементов - 4

Диаметр - 94 мм

Длина - 126 мм

Вес - 1010 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5- (сам объектив в отличном состоянии, минус за небольшие потертости на съемной передней крышке объектива).

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, мягкий чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.