Описание

Основной объектив для портретной съемки, Fujifilm GF 110mm f/2 обладает исключительно высокой светосилой для оптики среднего формата, что позволяет снимать с ускользающе малой глубиной резкости. Объектив оснащается линейным шаговым приводом фокусировки (LM) для точного и бесшумного наведения на резкость, а также защищен от проникновения пыли и влаги. Он также позволяет использовать камеру при отрицательных температурах без угрозы поломки оборудования.

Оптическая схема включает 4 элемента со сверхнизким коэффициентом рассеивания: 3 ED и 1 Super ED. Благодаря этим линзам удается успешно скорректировать хроматические и сферические аберрации, а также улучшить разрешающую способность по всей площади кадра. Благодаря 9-лепестковой диафрагме формируется приятное «боке» со скругленными «зайчиками» от источников света в кадре.