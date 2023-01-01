Крышка для объектива Fujifilm FLCP-105, 105 мм
Код товара : УТ-00063054
Артикул : 16586317
790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.026
Описание
Оригинальная крышка для объектива Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR и других объективов с диаметром резьбы 105 мм. Защищает переднюю линзу от загрязнения, царапин и сколов. Пружинная фиксация. Материал: пластик.