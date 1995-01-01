Описание

Вентилятор охлаждения Fujifilm FAN-001 предназначен для определенных камер Fujifilm X и GF серии. Для его использования вам необходимо откинуть в сторону дисплей камеры, вытащить резиновую заглушку порта питания (справа снизу), после чего установить вентиляторный блок, зафиксировав его двумя винтами. Блок работает с питанием от камеры, не требуя подключения дополнительных проводов. Вентилятор существенно улучшает охлаждение камеры, позволяя снимать длительные видеоролики в высоком разрешении и с высокой частотой кадров. Он также защищает камеру от перегрева при съемке видео в жарком климате.

Обратите внимание, что Fujifilm FAN-001 не обладает защитой от влаги, его установка также лишает защиты от осадков вашу камеру. При установке вентилятора постарайтесь не потерять заглушку порта питания, иначе камера не будет защищена от влаги даже после того, как вы снимете вентилятор.

Совместимые камеры: