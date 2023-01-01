Большой резиновый наглазник: широкая юбка эффективно отсекает посторонний свет при использовании видоискателя, что позволяет лучше сконцентрироваться на объекте съемки и не напрягать глаза. Наглазник поворачивается с шагом 90° для использования с правым или левым глазом, а также для съемки с вертикальной ориентацией камеры.