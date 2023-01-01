Наглазник Fujifilm EC-XH W, широкий, для серий X-T, X-H и GFX
Код товара : УТ-00023470
Артикул : 16576908 / 16576910
1 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.040
Описание
Большой резиновый наглазник: широкая юбка эффективно отсекает посторонний свет при использовании видоискателя, что позволяет лучше сконцентрироваться на объекте съемки и не напрягать глаза. Наглазник поворачивается с шагом 90° для использования с правым или левым глазом, а также для съемки с вертикальной ориентацией камеры.
Совместимые камеры: Fujifilm GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1