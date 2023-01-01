Картридж Fujifilm Instax SQUARE белый мрамор, 10 снимков
Код товара : УТ-00041103
Артикул : 16656473
2 590 ₽
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Описание
Картридж на 10 снимков для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм. Рамка в виде белого мрамора. Как и другие картриджи Fujifilm Instax, instax SQUARE обеспечивает резкие фотографии с яркими цветами и натуральной передачей тонов кожи.
Совместимые устройства: фотоаппараты Instax SQ1, SQ6, SQ10, SQ20, SQ40, принтерs Instax SP-3, SQUARE Link.