Картридж на 10 снимков для фотоаппаратов и принтеров моментальной печати формата Instax Square. Размер листа: 86 х 72 мм, площадь изображения: 62 х 62 мм. Черная рамка. Соотношение сторон 1 к 1. Как и другие картриджи Fujifilm Instax, instax SQUARE обеспечивает резкие фотографии с яркими цветами и натуральной передачей тонов кожи.