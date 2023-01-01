Описание

Картридж с моментальной фотобумагой. Совместим со всеми камерами Fujifilm серии Instax Mini, а также с Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2. Бумага Heart Sketch отличается декоративным оформлением в виде красных сердечек – сфотографируйте тех, кого вы любите. 10 листов в комплекте.

Карточки Instax Mini по размерам примерно равняются визитке или банковской карточке. Их можно хранить в бумажнике, поставить в рамочку, развесить на прищепках, приколоть к стене и так далее. Дарите удачные снимки друзьям и украшайте свое жилище. Внимание: не оставляйте фотографии надолго под прямым солнечным светом, это приведет к постепенному выцветанию изображения.