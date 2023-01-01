Картридж Fujifilm Instax Mini Heart Sketch, 10 снимков
Код товара : УТ-00070716
Артикул : 16799926
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Описание
Картридж с моментальной фотобумагой. Совместим со всеми камерами Fujifilm серии Instax Mini, а также с Polaroid PIC300, Lomo'Instant Mini, Leica Sofort и с принтерами Fujifilm Instax SHARE SP-1, SP-2. Бумага Heart Sketch отличается декоративным оформлением в виде красных сердечек – сфотографируйте тех, кого вы любите. 10 листов в комплекте.
Карточки Instax Mini по размерам примерно равняются визитке или банковской карточке. Их можно хранить в бумажнике, поставить в рамочку, развесить на прищепках, приколоть к стене и так далее. Дарите удачные снимки друзьям и украшайте свое жилище. Внимание: не оставляйте фотографии надолго под прямым солнечным светом, это приведет к постепенному выцветанию изображения.
- Размер карточки: 54 х 86 мм
- Размер изображения: 46 х 62 мм.