Бленда Fujifilm для GF 30mm f/3.5 R WR
Код товара : УТ-00066159
Артикул : PBU00009061-100
2 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Оригинальная бленда для объектива Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (снижение контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Материал: пластик. Поставляется на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.