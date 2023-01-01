Оригинальная бленда для объектива Fujifilm GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR. Защищает от попадания боковых лучей, которые вызывают засветку (снижение контрастности), а также блики и ореолы. Отчасти защищает переднюю линзу от капель дождя, грязи и механических повреждений. Боковой лючок предназначен для вращения светофильтров. Материал: пластик. Поставляется на случай повреждения или утери аналогичной бленды, которая идет в комплекте с объективом.