Зарядное устройство Fujifilm BC-W126S для NP-W126 и NP-W126S
Код товара : УТ-00073333
Артикул : @ 16588949
14%
7 990 ₽
6 900 ₽
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Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Fujifilm NP-W126 и NP-W126S. Работает при напряжении от 100 до 240 В. Полная зарядка приблизительно за 150 минут.
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.
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