Зарядное устройство Fujifilm BC-W126S для NP-W126 и NP-W126S

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073333 Артикул : @ 16588949



Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Fujifilm NP-W126 и NP-W126S. Работает при напряжении от 100 до 240 В. Полная зарядка приблизительно за 150 минут. Задать вопрос 14% 7 990 ₽ 6 900 ₽ Цена по акции Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора Fujifilm NP-W126 и NP-W126S. Работает при напряжении от 100 до 240 В. Полная зарядка приблизительно за 150 минут. Совместимость: Fujifilm X100F, X100V

Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

Видео

Наш обзор

Похожие товары Зарядное устройство Fujimi UNC-W126 для Fujifilm NP-W126 1 180 ₽ Купить

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.