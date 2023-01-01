Зарядное устройство Fujifilm BC-T125 (для NP-T125)
Код товара : УТ-00015610
Артикул : 16536738/ 16536740
3 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора NP-T125, использующегося в камерах Fujifilm GFX 50S, GFX 50R, GFX 100. Светодиодный индикатор на корпусе показывает ход заряда.