Описание

Адаптер питания для каплера CP-W126B Позволяет использовать камеру неограниченно длительное время с питанием от сети. Полезен при дистанционной съемке в связке с ПК, при использовании фотоаппарата Fujifilm в качестве веб-камеры, при съемке длительных видеороликов, при длительной интервальной съемке.

Совместимость

X-Pro3 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T200 / X-T100 / X-E4 / X-E3 / X- E2S / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A10 / X100V / X100F

Необходимо использовать с VG-XT1 (опционально) для подключения к X-T1.