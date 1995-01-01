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Упор для большого пальца Freewell Thumb Grip для Fujifilm X100VI, с башмаком, черный

  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
  • Thumb Grip для Fujifilm X10VI, с башмаком, черный
Код товара:УТ-00085897
Артикул:FW-FU-XTGB

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Упор Freewell Thumb Grip, устанавливающийся в башмак для аксессуаров, увеличивает выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в ладони. Особенно комфортен для фотографов, предпочитающих снимать навскидку, одной рукой. Подходит для камеры Fujifilm X100VI.

Упор выполнен из алюминиевого сплава, а благодаря силиконовым накладкам он не царапает корпус фотоаппарата. Холодный башмак позволяет установить поверх упора небольшой осветитель или внешний микрофон.