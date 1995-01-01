Рукоятка из натурального дерева и алюминиевого сплава Freewell L Bracket Premium Grip разработана специально для камеры Fujifilm X100VI. Рукоятка обеспечивает дополнительный выступ для пальцев, что позволяет комфортно удерживать фотоаппарат одной рукой. Полированное дерево очень приятно на ощупь, а нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать камеру в соответствующие держатели. Для штативов других систем продублировано гнездо 1/4"-20. Ключ-монетка для установки рукоятки держится в углублении на нижней пластине с помощью магнитов.

Доступ к батарейному отсеку и динамику камеры остается свободным. На нижней пластине по бокам предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремней. Рукоятка выпускается в двух вариантах окраски: черном и серебристом.

Обратите внимание: поскольку используется натуральное дерево, его оттенок и узор могут немного отличаться от представленных на фото.